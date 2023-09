KUKE planuje reasekurację ubezpieczeń dla polskich firm transportowych na Ukrainie

Jako pierwsi w Europie chcemy umożliwić reasekurację ubezpieczeń dla naszych przedsiębiorstw transportowych działających na Ukrainie - zapowiedział prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Janusz Władyczak.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w piątek, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która rozszerza działalność Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Jak zapowiedziała minister Małgorzata Paprocka zawarte w noweli przepisy Prawa farmaceutycznego zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Prezes KUKE Janusz Władyczak powiedział PAP, że zmiany, które zostały wprowadzone dzięki nowelizacji, umożliwią ubezpieczycielowi skuteczniejszą pomoc dla polskiego biznesu zainteresowanego odbudową Ukrainy.

„Nasza aktywność w tym obszarze ma trzy filary. Pierwszy obejmuje prowadzoną cały czas działalność eksportową polskich firm, czyli ubezpieczamy sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności do kontrahentów w Ukrainie. Przez 1,5 roku byliśmy jedyną agencją wsparcia eksportu, która oferowała ubezpieczenie ukraińskiego rynku, i szło nam to bardzo dobrze” – powiedział Janusz Władyczak.

Dodał, że obecnie inne agencje wsparcia eksportu i ubezpieczyciele zaczynają rozważać powrót do działalności w Ukrainie. Między innymi ze względu na bardzo niską szkodowość, jaką KUKE notuje w obsłudze firm tam sprzedających.

„Od chwili wybuchu wojny, a więc przez 1,5 roku ubezpieczyliśmy transakcje o wartości 2 mld zł, a wypłacone przez nas odszkodowania to zaledwie 200 tys. zł. Dużo wyższą szkodowość mamy w Polsce czy krajach zachodniej Europy. Widać więc, że można bezpiecznie działać w Ukrainie, co skłania kolejnych ubezpieczycieli z Europy Zachodniej do powrotu na ten rynek. I zaczynają się sukcesywnie na to otwierać, między innymi pod naciskiem swoich klientów, którzy – kiedy tam nie było oferowanego ubezpieczenia – przychodzili często do nas i pytali, czy nie możemy ubezpieczyć ich towarów” – mówił prezes KUKE.

Dodał, że bardzo ważna zmiana prawna, która została wprowadzona nowelizacją ustawy o KUKE, dotyczy ubezpieczeń ryzyk transportowych. Obecnie bowiem trudno w Polsce, jak i w Europie znaleźć na rynku komercyjnym ubezpieczenie ryzyka, związanego z transportem towarów na Ukrainę.

„Można wysłać tam transport, ale jeśli coś się stanie, jeśli rakieta spadnie na pociąg czy ciężarówkę, to zarówno towar jak i środki transportu są nieubezpieczone. Firmy nie zapewniają takiej ochrony, bo nie mogą się zreasekurować za granicą. Syndykat Lloyd’sa w Londynie nie oferuje takiej usługi, podobnie żaden inny reasekurator. My jako pierwsi w Europie chcemy umożliwić reasekurację ubezpieczeń dla naszych przedsiębiorstw transportowych” – powiedział szef KUKE.

Wyjaśnił, że KUKE zamierza umożliwić reasekurację firmom ubezpieczeniowym, które dzięki temu będą mogły kontynuować oferowanie własnych polis, ale dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmować ryzyko wojny.

„To spowoduje, że polskie firmy nie wypadną z rynku transportowego i jednocześnie udrożnią komunikację towarową w obie strony. Bo nie tylko możemy tam coś sprzedawać, ale także możemy importować i firmy transportowe mogą na tym zarabiać i nie zostaną wyparte z rynku, np. przez firmy ukraińskie, bo obecnie to głównie one obsługują ten rynek” – powiedział Władyczak.

Wyjaśnił, że drugi filar strategii nastawionej na udział w odbudowie Ukrainy dotyczy przedsiębiorców polskich, którzy chcą zainwestować na Ukrainie, a więc zbudować zakład produkcyjny czy też chcą poszerzyć już istniejącą tam działalność lub chcą przejąć istniejące firmy.

„Jesteśmy w stanie znaleźć na to finansowanie w bankach komercyjnych, albo w grupie PFR, czyli w BGK lub PFR TFI i jednocześnie to finansowanie ubezpieczyć. Z jednej strony jest to rozwiązanie, które wspiera przedsiębiorców, którzy widzą swoją szansę na tamtym rynku i chcą tam wejść lub się tam rozwinąć, a my możemy to ułatwić naszym ubezpieczeniem czy gwarancją. Ale jednocześnie zachęcamy instytucje finansowe, żeby odważniej patrzyły na ten rynek. Przed wojną były dwa-trzy polskie banki, które finansowały cokolwiek w Ukrainie. Obecnie więcej banków deklaruje wolę finansowania naszych przedsiębiorców, ale jak pokazało ostatnie badanie ZBP, mniej jest to traktowane w kategoriach biznesowych, a bardziej jako działalność społeczna, w ramach wsparcia Ukrainy czy też wynika z nacisków, jakie na banki wywierają ich klienci” – wyjaśnił prezes KUKE.

Tymczasem oferta ubezpieczyciela skierowana do banków ma sprawić, że instytucje finansowe na szerszą skalę zaangażują się w finansowanie polskich firm na Ukrainie.

„Chcemy ich zachęcić, pokazując co mogą finansować i jak się zabezpieczyć na przykład przed skutkami wojny. Nasze warunki są bardzo dobre, bo będzie można zabezpieczyć do 100 proc. kredytowania, a więc bank nie będzie miał żadnego ryzyka, ponieważ to ryzyko przejmie Skarb Państwa. I to jest zarówno ubezpieczenie od ryzyka kredytowego, politycznego, czyli np. moratorium płatniczego, kiedy z inwestycji nie można wypłacić dywidendy, jak i od ryzyka siły wyższej, a więc np. wojny czy katastrof naturalnych” – stwierdził prezes Władyczak.

Wyjaśnił, że w ramach trzeciego filaru strategii ukraińskiej KUKE zamierza wykorzystać doświadczenie, zdobyte na rynkach afrykańskich czy Bliskiego Wschodu w ramach inicjatywy „Shop in Poland”.

„Zasada jest taka, że jeśli ktoś prowadzi inwestycje infrastrukturalne w Afryce czy też na Bliskim Wschodzie, przy czym nie musi to być polski generalny wykonawca, to jesteśmy w stanie zorganizować mu finansowanie i je zabezpieczyć. Jest jeden warunek – co najmniej 30 proc. w kosztach projektu musi stanowić polski wkład. To bardzo dobrze działa, bo umożliwia polskim firmom bez wydatków na działania sprzedażowe czy na marketing, wziąć udział w projektach lub wejść na rynki, o których te firmy nawet nie myślały. Oczywiście, o ile będą im odpowiadać warunki kontraktu” – powiedział prezes KUKE.

Dodał, że podobne rozwiązanie spółka zamierza wprowadzić na Ukrainie. „To jest jeden z naszych pomysłów, aby polskie spółki wzięły udział w odbudowie Ukrainy i zaangażowane były w inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa dróg, linii kolejowych, linii energetycznych czy też szpitali albo szkół wyższych również w formie dostaw towarów czy usług. Naiwnością byłoby sądzić, że wszystkie kontrakty związane z odbudową i modernizacją Ukrainy trafią do polskich firm, wiele z nich będzie prowadzone przez firmy z innych krajów, zwłaszcza ukraińskie czy tureckie. A nasza propozycja sprawia, że rośnie szansa na udział polskich firm w tych kontraktach” – powiedział prezes KUKE.