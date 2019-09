Kultowe ciastka wypiekane z ekologicznej pszenicy

W tym roku Lubisie, Delicje, belVita, ciasteczka Milka Soft Choc&Choc a także Petitki i Łakotki dołączają do programu Harmony, w ramach którego Mondelēz International dba o środowisko naturalne oraz lokalne społeczności rolników.

Program Harmony realizowany przez największego globalnego producenta ciastek zakłada wspieranie bioróżnorodności i dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska w procesie pozyskiwania pszenicy. Inicjatywa łączy wszystkich uczestników łańcucha dostaw – rolników, spółdzielnie rolnicze i młyny. Liczba marek objętych tymi działaniami z roku na rok jest coraz większa. W 2019 r. są to Delicje oraz ciastka Lubisie, na opakowaniach których pojawił się logotyp Harmony, gwarantujący, że kluczowy surowiec niezbędny do ich wypieku został pozyskany z poszanowaniem środowiska naturalnego. W najbliższych miesiącach kolejne produkty z portfolio Mondelez Polska dołączą do programu Harmony. Poza belVitą są to powstające w fabryce firmy w Płońsku ciasteczka Milka Soft Choc&Choc a także ciastka Petitki i Łakotki, produkowane w Jarosławiu.

Ostatni dzwonek

Jesteśmy pierwszą generacją, która ma pełny dostęp do danych dotyczących aktualnego stanu przyrody i prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, które może uratować Ziemię przed katastrofą ekologiczną. W obliczu zmian klimatycznych każdy z nas staje przed wyzwaniem: w jaki sposób może pozytywnie wpłynąć na naszą planetę? W przypadku międzynarodowych firm odpowiedzią na to pytanie jest strategia zrównoważonego rozwoju, realnie odpowiadająca na potrzeby współczesnego świata. Tak, by biznes na każdym etapie szanował środowisko naturalne, lokalną społeczność i konsumentów. Ci natomiast są coraz bardziej świadomi, że ich wybory żywieniowe także wpływają na środowisko naturalne. Zwracają oni uwagę już nie tylko na skład produktów, ale również na to w jaki sposób one powstają. W przypadku żywności dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik – chcemy odżywiać się właściwie i stawiamy na zdrowy tryb życia. A wysoka jakość produktów i składników utożsamiana jest również ze zrównoważonymi metodami produkcji.

Realizowany już od ponad 10 lat przez Mondelēz International program Harmony, doprowadzi do tego, że już w 2022 r. wszystkie ciastka powstające w należących do firmy fabrykach na terenie UE będą wypiekane z pszenicy wytwarzanej w sposób zrównoważony. Na zdjęciu produkcja Delicji w fabryce ciastek Mondelez w Płońsku.

– Konsumenci zmieniają swoje codzienne nawyki. Coraz częściej dokładnie czytają etykiety i są coraz bardziej świadomi zagadnień związanych z ochroną środowiska i odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców. Przy sklepowych półkach wybierają marki, które produkowane są z troską o naturę. Inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem są dla nich ważne – zauważa Ewa Kosowska, kierownik ds. marketingu kategorii ciastek w Mondelez Polska. Ten globalny producent przekąsek od wielu lat zwraca szczególną uwagę na sposób pozyskiwania surowców, w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego, lokalnej społeczności i konsumentów.

Ochrona bioróżnorodności

Jedną z głównych proekologicznych i prospołecznych inicjatyw realizowanych przez Mondelēz jest program Harmony, rozpoczęty ponad dziesięć lat temu we Francji. Koncern zadeklarował, że do 2022 r. wszystkie ciastka powstające w należących do niego fabrykach na terenie UE będą powstawały na bazie pszenicy wytwarzanej w sposób zrównoważony. Szczególną rolę w programie Harmony odgrywają rolnicy, którzy w swoich uprawach ograniczają wykorzystanie pestycydów, nawozów, emisję dwutlenku węgla, ilość zużywanej wody, a także dbają o jakość gleby. W tym celu przeznaczają m.in. 3 proc. terenu upraw na łąki kwietne lub żywopłoty, które stają się całorocznym źródłem pyłków i nektaru dla owadów zapylających. W ciągu dekady program Harmony objął blisko 1,7 tys. rolników, 13 młynów, 27 spółdzielni z sześciu europejskich państw.

- W ramach Harmony współpracujemy również z jednostkami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, a 10 proc. rolników jest każdego roku kontrolowanych przez niezależną organizację w celu zapewnienia zgodności z tzw. Kartą Harmony – tłumaczą przedstawiciele Mondelēz International.

W rezultacie już w latach 2009-2017 program Harmony doprowadził do ograniczenia ilości pestycydów stosowanych na polach objętych programem o 20 proc. Ponadto szacuje się, że kwiaty zasiane wokół pól Harmony, dały pożywienie dla prawie 17 mln pszczół i 32 gatunków motyli. Pod koniec 2018 r. aż 75 proc. ciastek powstających w Europie Zachodniej oraz 60 proc. w całej UE – zostało wyprodukowanych z pszenicy Harmony.

W Polsce Harmony obejmuje jeden młyn oraz dwóch rolników. Można by powiedzieć, że to niewiele, ale ich skala działania mocno wyróżnia się na tle innych europejskich krajów, gdyż uprawiane przez polskich rolników zboże zajmuje ponad 2 tys. hektarów, czyli więcej niż 5 proc. wszystkich gruntów przeznaczonych na program Harmony w całej Europie. Warto dodać, że ponad 60 hektarów stanowi obszar przeznaczony dla pszczół oraz motyli. Żyje na nim ponad 400 tys. owadów zapylających. W ubiegłym roku polscy rolnicy zebrali ponad 11 tys. ton pszenicy. Powstało z niej 8,8 tys. ton mąki, która następnie trafiła do fabryki w Płońsku, gdzie produkowane są znane w całej Polsce Lubisie oraz Delicje. Przysmaki te pojawiają się w sprzedaży nie tylko nad Wisłą, ale również w innych krajach na świecie.

– Jako największy producent ciastek w Europie i lider w kategorii ciastek markowych w Polsce, odgrywamy istotną rolę w zapobieganiu zmianom klimatu i niedoborom surowców. Poprzez promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz polepszanie lokalnej bioróżnorodności chcemy być przykładem dla całej branży – podkreśla Flora Schmitlin, kierownik ds. programu Harmony w Europie.

Spożywcza rewolucja

Harmony stanowi jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju Mondelēz International. Koncern pozyskuje również kakao z troską o środowisko i lokalne społeczności oraz stara się ograniczać emisję dwutlenku węgla, zużycia wody czy liczbę odpadów. Firma wspiera też konsumentów w racjonalnym odżywianiu.

Efekty? - Z raportu „Impact Progress Report” za 2018 r. wynika, że 43 proc. ziaren kakaowca, wykorzystywanych w produkcji marek czekolady takich jak Milka i Cadbury Dairy Milk pozyskano z programu Cocoa Life. Inicjatywa ta do końca 2018 r. objął ponad 140 tys. farmerów, działających w 1,4 tys. społecznościach. Mondelēz International może również, za 2018 r., pochwalić się ograniczeniem emisji CO2 w procesie produkcyjnym o 10 proc. a także 20 proc. ograniczeniem zużycia wody w obszarach narażonych na jej niedobory. Firmie udało się także wyeliminować już 59,6 z 65 tys. ton zadeklarowanych do 2020 r. opakowań.

Drugim ważnym obszarem działań Mondelēz International jest inspirowanie konsumentów do racjonalnej konsumpcji przekąsek. Firma nieustannie dostosowuje produkty do ich potrzeb. W efekcie uproszczeniu uległa lista składników w recepturze produktów – przykładem mogą być ciastka Lubisie, które na opakowaniach zawierają czytelne informacje o prostych składnikach, takich jak jajko, mleko i mąka. Dodatkowo tylko w ostatnim roku została ograniczona zawartość cukru w czekoladzie Milka i ciastkach Oreo o 1 proc, zaś w całym portfolio koncernu została zredukowana zawartość tłuszczów nasyconych o 1 proc. a sodu – o 0,9 proc. To tylko część zmian wprowadzanych w ostatnich latach przez globalnego lidera przekąsek z myślą o racjonalnym odżywianiu społeczeństwa.

- Branża spożywcza przechodzi w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Konsumentów interesuje skład i sposób produkcji ulubionych marek, jakich surowców używa producent, gdzie i w jaki sposób pozyskanych. Koncerny z branży FMCG, które przewidziały rosnące potrzeby konsumentów w tym obszarze – takie jak chociażby Mondelēz International – mogą śmiało budować swoją przewagę konkurencyjną na odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców, które nie jest dodatkiem czy działaniem ad hoc, ale kluczowym elementem strategii. – opowiada dr Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności – Angażujące się w społecznie odpowiedzialne działania firmy inspirują do działania całą branżę, a także stają się bardziej autentyczne dla swoich konsumentów i klientów – dodaje.

Mondelēz International oczywiście nie spoczywa na laurach i w swojej strategii zakłada, że 2025 r. będzie korzystać w 100 proc. z opakowań nadających się do recyklingu. Do tego czasu każda czekolada powstawać ma na bazie kakao z Cocoa Life.

Jak zapewnia Dirk Van de Put, prezes Mondelēz International, koncern będzie również dalej koncentrować swoje działania na minimalizacji marnotrawienia żywności oraz ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody. Aktualnie ten globalny lider, z przychodami sięgającymi ok. 26 miliardów USD netto, zachęca ludzi w 150 krajach na całym świecie do spożywania przekąsek w sposób odpowiedzialny.

