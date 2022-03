1. Inwestorzy płacą za akcje węglowej spółki prawie o połowę więcej niż przed miesiącem, a analitycy podnoszą rekomendacje do „kupuj” i ceny docelowe. Diametralna zmiana sytuacji to efekt kilku czynników.

2. Analityk HSBC zaktualizował wyceny LPP, Eurocashu, CCC, Dion Polska i Allegro.

3. Notowania Inter RAO Lietuva zanurkowały na GPW o ponad 20 proc. po decyzji władz Nasdaq Vilnius o usunięciu jej z notowań od 17 marca. Decyzja ma związek z sankcjami, jakimi został objęty Igor Sieczin, rosyjski oligarcha, który w otoczeniu Władimira Putina jest od wczesnych lat 90-tych.

4. Menedżerowie wielu spółek z GPW ruszyli na zakupy przecenionych akcji. Niektórzy zaangażowali miliony złotych. Inni realizowali zyski, bo ich spółki inwestorzy uznali za beneficjentów wojny. Nie zawsze słusznie.

5. Stratedzy Goldman Sachs ostrzegają, że ceny na rynkach nie uwzględniają obecnie bardziej negatywnych scenariuszy dotyczących wojny na Ukrainie.

6. Samuel Goodacre z JP Morgana i Alan Webborn z Societe Generela skorygowali ceny docelowe banków z GPW.

7. Sell in may and go away? Wiele wskazuje, że w tym roku giełdowe powiedzonko związane z majem może wyjątkowo trafnie odzwierciedlić sytuację. Fed dokłada do tego cegiełkę, ale nie tylko ona się liczy.