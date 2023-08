Kupuj, trzymaj, sprzedaj. Rekomendacje dla akcji z GPW 33/2023

W ostatnich dniach pojawiły się m.in. rekomendacje dla spółek górniczych oraz gwiazd GPW - Benefitu i Budimeksu.

1. Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, zmienił nastawienie do akcji Bogdanki na negatywne. Cenę docelową obniżył o 66 proc. do 33 zł.

Na podobny krok zdecydował się Tomasz Duda, analityk z BM Pekao, który obniżył rekomendację z “kupuj” do “trzymaj”, a cenę docelową z 98,9 do 28,56 z.

2. Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, podniosła z 566,1 do 595 zł cenę docelową akcji Inter Carsu. Rekomendacja “trzymaj” nie zmieniła się. Więcej...

Kurs Inter Carsu negatywnie zareagował na publikację przez spółkę wstępnych wyników za II kwartał. Były one znacznie niższe od oczekiwań.

3. Budimex to jedna z tegorocznych gwiazd GPW, ale analitycy uważają jej akcje za przewartościowane. Piotr Zybała z PKO BP obniżył właśnie rekomendację do “sprzedaj”. Więcej...

Wkrótce akcje spółki wejdą do MSCI Poland, a możliwe, że przy rewizji w marcu także do WIG20.

– Jest duża szansa, że Budimex wejdzie do WIG20 w marcowej, rocznej rewizji, m.in. właśnie ze względu na dodatkowe obroty związane z włączeniem spółki do indeksu MSCI Poland. Dużo rzecz jasna zależy od zachowania kursu spółki w najbliższych miesiącach oraz zachowania pozostałych największych kandydatów do awansu. Znaczenie ma troszkę odmienna metodologia zmian w rewizji rocznej oraz kolejne miesiące z prawdopodobnie podwyższonymi obrotami – mówi David Sharma, analityk Trigon DM.

4. Łukasz Prokopiuk z DM BOŚ jest zaskoczony tym, jak różnie rynek wycenia KGHM i JSW. Jego zalecenie dla akcji pierwszej to “sprzedaj”, a drugiej - “kupuj”.

5. Tomasz Duda, analityk BM Pekao, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji Cognora od zalecenia “sprzedaj”. Więcej...

6. Tomasz Krukowski, analityk Santander BM, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji Benefitu Systems. Więcej...