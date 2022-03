Kurs niklu spadł na LME o maksymalną dopuszczalną wielkość

Cena metalu spada trzecią sesję z rzędu o maksymalną dopuszczalną wielkość. Wcześniej notowania niklu były zawieszone przez kilka dni po tym jak tzw. short squeeze z ubiegłego tygodnia, czyli wymuszenie zamykania pozycji przez grających na spadek, spowodowało szalony wzrost ceny metalu.

W piątek nikiel taniał do 36915 USD za tonę. Bloomberg zwraca uwagę, że i tym razem nie obyło się bez problemów technicznych, bo LME ma trudność z ustaleniem limitów zmian cen wprowadzonych po raz pierwszy w związku wydarzeniami z ubiegłego tygodnia.

Notowania niklu wracają do normalności po tym jak „short squeeze” wyniósł cenę metalu w krótkim czasie do ponad 100 tys. USD za tonę. Na giełdzie w Szanghaju notowany jest po ok. 35 tys. USD za tonę, co uwzględniając różne czynniki, m.in. podatki, odpowiadałoby ok. 31 tys. USD na giełdzie w Londynie.