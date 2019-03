Kurs palladu przekroczył 1600 USD

Niewiele przemawia za tym, że cena palladu przestanie rosnąć, bo globalna podaż metalu maleje ósmy rok z rzędu.

Cena palladu, wykorzystywanego głównie w katalizatorach samochodów, wzrosła prawie dwukrotnie od ostatniego minimum w sierpniu ubiegłego roku. Popyt wciąż rośnie nawet w sytuacji spadku sprzedaży aut na największych rynkach.

Zobacz więcej Kurs palladu od sierpnia 2008 roku

Cena palladu rosła we wtorek nawet o 1,4 proc. do 1601,52 USD na giełdzie metali w Londynie. Od początku roku pallad zdrożał już o 27 proc. Bank of America Merrill Lynch wcześniej w marcu podwyższył prognozę średniego kursu palladu w tym roku do 1800 USD i nie wykluczył, że może on dojść nawet do 2000 USD.