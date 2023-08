Kurs rupii w dół. Najniżej względem dolara od wielu miesięcy

Kurs rupii indyjskiej spada w poniedziałek poniżej poziomu 83 w stosunku do dolara amerykańskiego po raz pierwszy od października 2022 r., co skłoniło Bank Rezerw Indii do interwencji – podaje agencja Reuters.

