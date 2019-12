Kurtyka: na koniec roku możemy mieć 1500 MW mocy w fotowoltaice

Wiele wskazuje na to, że na koniec 2019 roku możemy osiągnąć 1500 MW zainstalowanej mocy w fotowoltaice, ocenił w poniedziałek minister klimatu Michał Kurtyka. Zapewnił, że program "Mój Prąd" będzie nadal kontynuowany.

Szef resortu klimatu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że już teraz program "Mój Prąd" (wsparcia budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych) ma "dużą łatwość operacyjną", ponieważ jest obsługiwany on-line. Zwrócił uwagę, że cieszy się on dużą popularnością.



Minister ocenił, że wiele wskazuje na to, że na koniec br. zainstalowana moc w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce może osiągnąć 1500 MW. Dodał, że "Mój Prąd" ma w tym swój udział i program będzie kontynuowany.



W piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że 13 stycznia 2020 roku rozpocznie się drugi nabór wniosków w programie "Mój Pąd", w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Pierwszy nabór kończy się 18 grudnia. Pomoc finansowa sięga do 50 proc. kosztów inwestycji (od 2 do 10 KW), lecz nie więcej niż 5 tys. zł.



Fundusz wyjaśnił, że w parach kończącego się naboru wniosków, przez 100 dni funkcjonowania programu wypłacono i zatwierdzono do przekazania 65 mln zł dotacji na 13,5 tys. instalacji. Inwestycje przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 o 58,8 tys. ton rocznie. Łączna zainstalowana moc urządzeń to 73,5 MW, co pozwala na wygenerowanie z nich 73,5 GWh/rok zielonej energii.



Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90 proc. z miliardowego budżetu programu. Te pieniądze mają pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.



W Funduszu trwają prace nad tym, by do programu włączyć także spółdzielnie mieszkaniowe. Jak informowano, pomoc finansowa miałaby polegać na preferencyjnych pożyczkach.



Ministerstwo Energii informowało w październiku, że w Polsce po trzech kwartałach 2019 roku działało 106 tys. 117 mikroinstalacji na odnawialne źródła energii o łącznej mocy 685 MW; to o 96 proc. więcej niż pod koniec 2018 r.