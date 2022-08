Kurz opada, ale niesmak zostaje

Rynek dalej jednak pozostaje pod wrażeniem piątkowych słów Jerome Powella na dorocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, który dał jasny sygnał, że stopy procentowe w USA mogą pozostawać na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Kurz opada i widać częściowe odreagowania, ale tak wyraźna sugestia może mieć jeszcze duże przełożenie w kolejnych tygodniach. Rynkowa wycena dalszej ścieżki stóp procentowych w USA nie zmieniła się znacząco w ostatnich dniach. Fed natomiast dał do zrozumienia, że jest w stanie poświęcić wzrost gospodarczy, jeśli będzie wymagała tego walka z inflacją. Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę przede wszystkim należy zwrócić na indeks zaufania konsumentów Conference Board za sierpień.

Na otwarciu sesji na Starym Kontynencie niemiecki Dax wraca powyżej 13000 pkt. Kontrakt terminowy na S&P 500 odbija od 4000 pkt. Nastroje stabilizuje także cofnięcie notowań gazu na europejskim rynku. To po zapowiedzi podjęcia działań stabilizujących przez Brukselę. Kwestia ta może jednak jeszcze sporo namieszać, ponieważ kryzys energetyczny nie rozwiąże się bowiem w najbliższym czasie.

Eurodolar odbija i wraca powyżej parytetu. Choć Powell wystraszył rynki, to widać wyraźnie, że przestrzeń do dalszej aprecjacji amerykańskiej waluty zawęża się szczególnie wobec euro. Na Starym Kontynencie jesteśmy bowiem dopiero na początku drogi normalizacji, a jutro poznamy dane o sierpniowej inflacji. Największym zagrożeniem dla notowań wspólnej waluty, jest ograniczenie dostaw gazu i związane z tym ryzyko recesji oraz dalszego wzrostu inflacji. Para USDJPY po wczorajszym teście lipcowych ekstremów dziś cofa się, a jen zyskuje na wartości. To po wzroście obaw dotyczących kondycji chińskiej gospodarki i stanu tamtejszego rynku nieruchomości. To może zaciążyć jeszcze australijskiej walucie. Jutro opublikowane zostaną chińskie wskaźniki koniunktury PMI za sierpień, gdzie słabsze od prognoz dane mogą podsycić obawy związane ze wzrostem. Na rynku surowcowym ropa wyraźnie zyskuje, a baryłka WTI podchodzi pod 98 USD po informacjach o spadku produkcji w Libii.