Kushma: rentowności obligacji USA rosną zbyt szybko

Ostatni szybki wzrost rentowności obligacji USA jest przesadny, bo globalny popyt na aktywa o najniższym ryzyku nadal jest duży, powiedział Michael Kushma, szef inwestycji w Morgan Stanley Investment Management.

- Wszyscy martwią się o redukowanie zakupów obligacji przez Fed, ale deficyt budżetowy USA powinien dramatycznie zmniejszyć się w przyszłym roku – powiedział Kushma. – Nie widzę problemów po stronie podaży w przypadku obligacji USA. One są pozbawionymi ryzyka globalnymi aktywami. To się nie zmieni. Poziom rentowności papierów USA w porównaniu z resztą świata jest bardzo wysoki, co oznacza, że są one alternatywą oferującą wysokie rentowności – dodał.