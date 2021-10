Kwartalny zysk BNP Paribas powyżej oczekiwań, bank planuje skup akcji

Największy francuski pożyczkodawca odnotował w piątek lepszy niż oczekiwano zysk za trzeci kwartał. To zasługa uwolnienia rezerw przeznaczonych na potencjalne straty kredytowe oraz dobrych wyników jednostki inwestycyjnej, pisze Reuters.

BNP Paribas w okresie od lipca do września odnotował wzrost zysku netto o 32,2 proc. rok do roku do 2,50 mld EUR. Średnia prognoza analityków ankietowanych przez Refinitiv opiewała na 2,23 mld EUR. Przychody wzrosły o 4,7 proc. do 11,40 mld EUR (oczekiwano 11,22 mld EUR).