Kwestie bezpieczeństwa wpłynęły na zmianę naszych przyzwyczajeń

Pandemia przyspieszyła bardzo mocno transformację na rynku płatniczym. Transakcje bezgotówkowe stanowią już prawie połowę wszystkich dokonywanych transakcji na rynku.

Przyczyniły się do tego liczne działania podejmowane przez ostatnie lata m.in. przez organizacje płatnicze, banki, ale również zmiany w przepisach prawa i, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kwestie bezpieczeństwa. Obecnie trudno już znaleźć miejsca bez terminalu płatniczego, a kolejne zmiany, jak zwiększenie kwoty dla transakcji bez PIN z 50 do 100 zł, tylko ułatwiają szybkie płatności bezstykowe. Dzisiaj karty płatnicze gwarantują większe bezpieczeństwo oraz przyspieszają finalizację procesu zakupowego. Płatności bezgotówkowe to nie tylko typowy plastik, który znamy i mamy w portfelu, ale liczne alternatywne formy płatności, takie jak Google Pay i Apple Pay, które poprzez tokenizację procesu płatniczego zwiększają jego bezpieczeństwo i pozwalają nam zapomnieć o konieczności posiadania karty przy sobie. Rozwój tych usług jest bardzo dynamiczny i ich adopcja jest obecnie o wiele szybsza. W Citi Handlowy ta forma płatności urosła przez rok o ponad 50 proc. Rozwój płatności bezgotówkowych jest z całą pewnością wspierany przez dynamiczny rozwój technologii. Dzięki niej, samo uzyskanie karty jest przyjazne i wygodne dla klienta - nie wymaga wizyty w oddziale czy nawet kontaktu telefonicznego z bankiem.