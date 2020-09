Kwestie bezpieczeństwa wpłynęły na zmianę naszych przyzwyczajeń

Pandemia przyspieszyła bardzo mocno transformację na rynku płatniczym. Transakcje bezgotówkowe stanowią już prawie połowę wszystkich dokonywanych transakcji na rynku. Przyczyniły się do tego liczne działania podejmowane przez ostatnie lata m.in. przez organizacje płatnicze, banki, ale również zmiany w przepisach prawa i, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kwestie bezpieczeństwa.

Obecnie trudno już znaleźć miejsca bez terminalu płatniczego, a kolejne zmiany, jak zwiększenie kwoty dla transakcji bez PIN z 50 do 100 zł, tylko ułatwiają szybkie płatności bezstykowe. Dzisiaj karty płatnicze gwarantują większe bezpieczeństwo oraz przyspieszają finalizację procesu zakupowego. Płatności bezgotówkowe to nie tylko typowy plastik, który znamy i mamy w portfelu, ale liczne alternatywne formy płatności, takie jak Google Pay i Apple Pay, które poprzez tokenizację procesu płatniczego zwiększają jego bezpieczeństwo i pozwalają nam zapomnieć o konieczności posiadania karty przy sobie. Rozwój tych usług jest bardzo dynamiczny i ich adopcja jest obecnie o wiele szybsza. W Citi Handlowy ta forma płatności urosła przez rok o ponad 50 proc.

Zobacz więcej Katarzyna Przybyła, dyrektor pionu Niezabezpieczonych Produktów Kredytowych w Citi Handlowy. [FOT. ARC]

Rozwój płatności bezgotówkowych jest z całą pewnością wspierany przez dynamiczny rozwój technologii. Dzięki niej, samo uzyskanie karty jest przyjazne i wygodne dla klienta - nie wymaga wizyty w oddziale czy nawet kontaktu telefonicznego z bankiem. Dzisiaj, siedząc na kanapie w domu, możemy zawnioskować o produkt, otrzymać decyzję i podpisać umowę o dowolnej porze dnia i nocy. Dzięki biometrii, która umożliwia potwierdzenie naszej tożsamości online, wniosek o kartę możemy wypełnić na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, a cały proces zamknie się w 15 minutach.

Ostatnie kilka miesięcy to również ogromny wzrost sprzedaży odnotowany przez e-sklepy. Sprzedaż online stanowi obecnie już prawie 1/5 całej sprzedaży w Polsce i stale rośnie. Kwestie bezpieczeństwa wpłynęły w ogromnym stopniu na zmianę naszych przyzwyczajeń. Obecnie coraz więcej zakupów robimy online, płacąc właśnie bezgotówkowo. Na przykładzie naszej akcji #ZostańW Domu, w której proponowaliśmy specjalne oferty rabatów na zakupy w sieci, przekonaliśmy się, że klienci przestali się obawiać płacenia online na przykład kartą.

Już niedługo pójdziemy zresztą krok dalej i nie będziemy musieli czekać z pierwszą transakcją na otrzymanie fizycznej, plastikowej karty. W jaki sposób będziemy płacili? Kartą wirtualną, która pojawi się na naszym telefonie, gotowa do użycia. Tradycyjne plastiki oczywiście dotrą do nas, ale aby korzystać z produktu, nie będziemy musieli już czekać ani chwili. To sprawi, że płacenie bezgotówkowe będzie jeszcze łatwiejsze i szybsze. Nasz bank od lat pozostaje liderem na rynku kart kredytowych. Obecnie co czwarta transakcja dokonana kartą kredytową w Polsce jest przeprowadzana kartą Citi Handlowy. Są doceniane przez klientów za wygodę i przejrzystość użytkowania, co potwierdza m.in. pięciokrotne zwycięstwo w rankingu Złoty Bankier dla najlepszej karty kredytowej.

Niewątpliwie na wzrost zainteresowania płatnościami bezgotówkowymi mają też wpływ powiązane z nimi programy lojalnościowe i rabatowe. Dają one klientom realne oszczędności. W naszym banku warto zwrócić uwagę np. na najnowszy program na karcie kredytowej BP Motokarta, który pozwala uzyskać aż 720 zł zwrotu za paliwo w czasie 3 lat i cieszyć się kartą bez opłaty rocznej. Trzeba wspomnieć również o innych korzyściach: opcji rozłożenia każdego zakupu powyżej 100 zł na komfortowe raty natychmiast po dokonaniu transakcji czy odroczonej płatności aż do 56 dni, co daje komfort zarządzania finansami osobistymi. Wszystkie nasze karty kredytowe i debetowe mają dostęp do programu Citi Specials, który oferuje rabaty u ponad 300 partnerów, bogaty program restauracyjny czy wejście do klubu rat 0 proc., gdzie u wybranych partnerów można rozłożyć transakcje na raty w karcie z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 0 proc. To faktyczne korzyści, których próżno szukać przy płatności gotówkowej.

