Kwiecień na S&P 500 i WIG-u 20 najsłabszy od marca 2020 r.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W kwietniu S&P 500 stracił 8,8 proc. To największy spadek tego indeksu od marca 2020 (-12,51 proc.), czyli od miesiąca, w którym nastąpiło apogeum covidowej paniki. WIG-20 stracił w kwietniu 12,89 proc., czyli najwięcej od lutego (-14,38 proc.) i marca (-14,48 proc.) 2020 roku.

Kwietniowe spadki indeksów rynków akcji strefy euro były generalnie mniejsze (DAX -2,2 proc., CAC 40 -1,89 proc.), co można próbować przypisywać pozytywnemu wpływowi dewaluacji euro do najniższego poziomu względem dolara od 5 lat. Podobnie było w przypadku japońskiego Nikkei 225, który stracił w kwietniu jedynie 2,92 proc., co również można wiązać ze spadkiem kursu jena do najniższego poziomu względem amerykańskiego dolara od 20 lat.