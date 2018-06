Kwieciński: celem rozpoczęcie budowy 100 tys. mieszkań do końca 2019 r.

Liczę na to, że pierwsze wnioski o realizację inwestycji na podstawie specustawy mieszkaniowej będzie można złożyć jeszcze w tym roku - mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju.

"Liczę na to, że pierwsze wnioski o realizację inwestycji na podstawie specustawy mieszkaniowej będzie można złożyć jeszcze w tym roku. To bardzo ambitny cel, ale nasz rząd już zrealizował wiele projektów, o których inni mówili, że +się nie da+" - mówi gazecie minister Jerzy Kwieciński.



"Mamy jasny cel - uruchomić budowę 100 tys. mieszkań do końca 2019 r. na różnym etapie realizacji: w budowie i w przygotowaniu" - mówi Kwieciński.



"Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada wskaźnik 435 mieszkań na 1000 mieszkańców do 2030 r. Żeby go osiągnąć, trzeba wybudować ok. 2,5 mln lokali" - wyjaśnia Kwieciński.



"Prawdopodobnie 2 mln mieszkań powstanie w sektorze rynkowym - mieszkania deweloperskie, domy jednorodzinne budowane systemem gospodarczym. Część mieszkań powstanie w ramach pakietu +Mieszkanie plus+" - informuje minister.



Kwieciński, dopytywany o program "Mieszkanie plus", wyjaśnia, że "kolejne inwestycje będą uruchamiane, np. na podstawie ostatnio podpisanych warunków umów inwestycyjnych z PKP, które pozwolą na zagospodarowanie działek o potencjale dalszych kilkunastu tysięcy mieszkań".



"Ponadto w ramach programów budownictwa komunalnego i społecznego czynszowego, w realizacji lub już oddane do użytkowania jest ok. 15 tys. mieszkań" - zaznacza. "Inwestycje przyspieszą po wejściu w życie procedowanych właśnie ustaw" - zapewnia Kwieciński.