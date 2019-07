Kwieciński: na przystąpieniu do Rady Rządowej UNGC skorzystają nasze firmy

Na przystąpieniu Polski do Rady Rządowej United Nations Global Compact skorzystają nasze firmy, które zwiększą uczestnictwo w przetargach organizowanych przez ONZ - powiedział we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podsumowując swoją ostatnią wizytę w USA.

Minister, mówiąc o ubiegłotygodniowej wizycie w Stanach Zjednoczonych, podkreślił bardzo duże zainteresowanie współpracą z Polską zarówno na szczeblu władz stanowych i federalnych ale także ze strony licznych organizacji biznesowych. Przypomniał, że polski eksport do USA w roku 2017 r. wzrósł o 28 proc., natomiast w 2018 r. o 19 proc., czyli o "kilka razy więcej niż średnia wzrostu całego naszego eksportu, który rósł o ok. 7 proc. w tych latach".



Kwieciński powiedział, że dalsze zainteresowanie wzmocnieniem więzi biznesowych proponowała m.in. Amerykańska Izba Przemysłowo-Handlowa, czyli największa na świecie tego typu organizacja, zrzeszająca ok. 3 mln przedsiębiorców.



"Olbrzymie zainteresowanie jest w Stanach Zjednoczonych inicjatywą Trójmorza" - powiedział Kwieciński. Dodał, że rozmawiał z poszczególnymi inwestorami, którzy wyrazili chęć uczestnictwa "w dużych tego typu przedsięwzięciach infrastrukturalnych czy komercyjnych w Polsce". Zainteresowanie Trójmorzem - jak mówił szef resortu rozwoju - wykazał podczas rozmów również Sekretarz Handlu Wilbur Ross. Przedmiotem rozmowy było utrzymanie i poszerzenie wymiany handlowej, a także polskie ambitne projekty inwestycyjne, m.in. Centralny Port Komunikacyjny.



Kwieciński wziął również udział, w charakterze gościa honorowego, w okrągłym stole organizowanym przez jeden z najważniejszych think-tanków amerykańskich - Atlantic Council, który od 1961 roku doradza rządowi USA w sprawie współpracy międzynarodowej. Konferencja, współorganizowana przez firmę Google, dotyczyła wyzwań cyfrowych stojących przed Europą, a tematem dyskusji była między innymi promocja polskich rozwiązań technologicznych oraz działania rządu w tym zakresie.



Jednym z ważniejszych punktów programu Kwiecińskiego w USA było podpisanie umowy przystąpienia Polski do Rady Rządowej United Nations Global Compact. "Jesteśmy pierwszym krajem z Europy Środkowo-Wschodniej, która taką umowę podpisał" - zaznaczył szef resortu rozwoju. Dodał, że United Nations Global Compact jest największą biznesową inicjatywą ONZ, skupiającą 10 tysięcy korporacji z ponad 160 krajów, które na co dzień pracują z ONZ nad wdrożeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju.



"Przystąpienie Polski do elitarnego grona Rady Rządowej UNGC jest ważnym sygnałem, nie tylko dla polskich przedsiębiorstw, ale dla całej społeczności międzynarodowej, wskazującym na rosnące znaczenie Polski, polskiej gospodarki i polskiego biznesu" – podkreślił Kwieciński.



Wyraził nadzieję, że udział Polski w pracach Rządowej Rady United Nations Global Compact może przyczynić się pośrednio do większego zaangażowania polskich firm w system zamówień publicznych ONZ. Jak wyjaśnił minister, wartość tego rynku to 19 mld dolarów rocznie.



"Niestety, do tej pory udział polskich firm w korzystaniu z tego budżetu wynosił kilka milionów dolarów rocznie" - zauważył minister. Dodał, że "naszym ambitnym celem jest wspólnie zapewnienie większego udziału polskich firm, w tym MŚP w tym systemie".