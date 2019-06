Kwieciński: nowi wiceministrowie zajmą się przedsiębiorczością oraz polityką regionalną

Wiceminister Anna Gembicka będzie zajmować się przedsiębiorczością oraz wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw, a wiceminister Waldemar Buda polityką regionalną - poinformował w czwartek szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W czwartek na konferencji prasowej Kwieciński przedstawił nowych wiceministrów w resorcie inwestycji i rozwoju oraz mówił o ich zadaniach.



Jak przekazał, nowi wiceministrowie przejmą obowiązki po byłych wiceministrach Andżelice Możdżanowskiej, która zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Adamie Hamryszczaku, który "wraca do swojego Podkarpacia".



Jak dodał, wiceminister Gembicka przejmie obowiązki po Możdżanowskiej.



"Chcemy, żeby Anna Gembicka była pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. To wymaga decyzji całej Rady Ministrów, więc właściwe rozporządzenie jest w tej chwili procedowane. (...) Będzie się zajmowała przedsiębiorczością, (...) będzie koordynowała działania na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Kwieciński.



Waldemar Buda przejmie obowiązki po b. wiceministrze Hamryszczaku.



"Będzie się generalnie zajmował polityką regionalną, wsparciem udzielanym w naszym kraju samorządom, za pośrednictwem czy to funduszy europejskich, czy naszych działań rządowych" - mówił Kwieciński. Jak dodał, chodzi m.in. o fundusze europejskie, czyli wsparcie dla regionalnych programów operacyjnych z polityki spójności.



Jak dodał, Buda będzie miał nową funkcję, która już została zatwierdzana przez rząd. "Będzie pełnomocnikiem rządu ds. organizacji światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r." - powiedział Kwieciński.



Wiceminister Gembicka podkreśliła, że funkcja, jaką obejmuje, jest dla niej "dużym wyzwaniem i zobowiązaniem".



"Przedsiębiorczość to podstawa naszej gospodarki. Nasz rząd stara się współpracować jak najlepiej z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Chciałabym robić wszystko, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla naszych przedsiębiorstw" - zadeklarowała.



Buda powiedział, że ma świadomość, jak wpływają środki europejskie na wyniki gospodarcze. "I mam świadomość, że to jest bardzo istotny wpływ. Chciałbym ułożyć sobie bardzo dobre relacje z marszałkami województw, odpowiedzialnymi za politykę w regionach" - dodał.



Premier Mateusz Morawiecki we wtorek powołał Waldemara Budę na stanowisko sekretarza stanu oraz Annę Gembicką na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.



Także we wtorek minister Kwieciński powitał nowych członków kierownictwa resortu, jednocześnie podziękował za dotychczasową współpracę Andżelice Możdżanowskiej, byłej już sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Adamowi Hamryszczakowi, pełniącemu funkcję podsekretarza stanu w MIiR.



Waldemar Buda to absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest radcą prawnym, posłem PiS od 2015 roku. Anna Gembicka pracowała jako sekretarz w kancelarii premiera, zajmując się m.in. rolnictwem, cyfryzacją, społeczeństwem obywatelskim.