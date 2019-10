Kwieciński o wyroku TSUE: dużo będzie zależało od linii orzeczniczej naszych sądów

Wyrok TSUE wyraźnie pokazuje, że osoby, które miały kredyty frankowe, mają prawo domagać się swoich praw, ocenił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dużo będzie zależało od tego, jaka będzie linia orzecznicza naszych sądów, dodał.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.



"My jako Ministerstwo Finansów monitorujemy to, co się dzieje w sektorze bankowym na bieżąco również w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE" - zapewnił Kwieciński.



Dodał, że resort finansów jest w stałym kontakcie z pozostałymi instytucjami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe w naszym kraju - z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Komisją Nadzoru Finansowego. "Nasza współpraca jest również w ramach Komisji Stabilności Finansowej i jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy podejmowali jakieś wspólne działania" - zapewnił.



Zdaniem Kwiecińskiego czwartkowy wyrok TSUE wyraźnie pokazuje, że osoby, które miały tego typu kredyty, mają prawo domagać się swoich praw. "Dużo będzie zależało od tego, jaka będzie linia orzecznicza naszych sądów" - ocenił.

Zobacz więcej Jerzy Kwieciński fot. Marek Wiśniewski

Pozycja frankowiczów po wyroku TSUE będzie wzmocniona - ocenił Kwieciński. Jak dodał, nasz sektor bankowy był przygotowany na tego typu orzeczenie.



"Ta pozycja frankowiczów zdecydowanie będzie wzmocniona, bo ona oznacza, że niektóre banki wykorzystywały niedozwolone, tzw. abuzywne klauzule w swoich umowach i że te klauzule były po prostu niedozwolone. A to oznacza, że posiadacze tego typu umów frankowych będą mogli domagać się swoich praw w sądach" - powiedział w czwartek dziennikarzom Kwieciński.



Zdaniem szefa resortów finansów i inwestycji i rozwoju, sektor bankowy wypowiadał się na ten temat już od bardzo dawna. "Mieliśmy również szereg orzeczeń sądowych w tej sprawie. Więc sektor bankowy już był przygotowany na taką sytuację, że będzie musiał dokonywać pewnych zamian u siebie" - wskazał.



Przypomniał, że tzw. klauzule abuzywne zniknęły. "Oczywiście one istniały w niektórych umowach, co prowadziło właśnie do tego, że w wyniku orzeczeń sądowych posiadacze tego typu kredytów, wygrywali w sądach" - zaznaczył.



Kwieciński podkreślił, że także KNF nałożyła na banki dodatkowe wymogi na banki dotyczące dokapitalizowania. "Można powiedzieć, że nasz sektor bankowy był przygotowany na tego typu orzeczenie" - ocenił.



W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗