Kwieciński: Polska chce UE neutralnej klimatycznie, potrzebny jest program wdrożeniowy

Polska chce Europy neutralnej klimatycznie do 2050 roku, ale potrzebny jest program wdrożeniowy do realizacji tego celu, oświadczył w środę w Brukseli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister wziął udział w debacie dotyczącej transformacji regionów węglowych, odbywającej się w ramach Europejskiego Dnia Regionów i Miast. Kwieciński w swoim wystąpieniu nawiązał do czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej, podczas którego cztery kraje, w tym Polska, zablokowały zapisy o neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.



"Polska była przeciw podpisaniu porozumienia w tym kontekście nie dlatego, że jesteśmy przeciw - wręcz przeciwnie, chcemy, by tak się stało - ale chcemy mieć program wdrożeniowy do realizacji tego celu" – podkreślił Kwieciński.



Minister zauważył, że nie było żadnego programu operacyjnego, który pozwoliłby na realizację celów klimatycznych do 2050 r. Wyraził nadzieję, że takim instrumentem finansowym stanie się zaproponowany przez Parlament Europejski Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Propozycja PE opiewa na kwotę 4,8 mld euro, jednak z Komisji Europejskiej płyną sygnały, że pieniędzy mogłoby być więcej.



"Powinny tutaj trafić nowe środki finansowe, nie powinno się wykorzystywać obecnych funduszy, wyciągać pieniędzy z Wspólnej Polityki Rolnej czy polityki spójności. To nie może być kwiatek do kożucha. Musi być to fundusz dysponujący potężnymi środkami, który pomoże 41 regionom przejść tę transformację" – mówił Kwieciński.



Jego zdaniem transformacji energetycznej nie da się osiągnąć "łatwo i szybko". W ocenie ministra chodzi o dłuższą perspektywę. "To się nie rozegra w ciągu siedmiu lat nowej perspektywy finansowej, tylko mówimy o programie, który ma horyzont czasowy 30-40 lat" – podkreślił.



Plany Komisji Europejskiej, która chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu, wiążą się z koniecznością ograniczania emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Tymczasem na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie 217 elektrowni węglowych oraz 128 kopalń węgla kamiennego i brunatnego rozlokowanych w 41 regionach w 12 państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Polskich regionów górniczych jest sześć - zalicza się do nich województwa: śląskie, małopolskie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie.



Trwający do czwartku Europejski Tydzień Regionów i Miast zgromadzi w Brukseli ponad 9 tys. osób związanych z samorządem terytorialnym.