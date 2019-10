Kwieciński: w tym roku mamy szanse na 4-4,5 proc. wzrost PKB

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej potwierdzają, że mamy absolutnie szanse na wzrost gospodarczy w tym roku między 4 a 4,5 proc. - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński komentując informacje GUS ws. produkcji przemysłowej.

Minister powiedział, że zgodnie z jego oczekiwaniami sierpień dla produkcji przemysłowej był "miesiącem wakacyjnym", a wrzesień jest "normalnym miesiącem pracy". Według Kwiecińskiego widać wyraźnie, że we wrześniu tego roku produkcja przemysłowa ruszyła - wzrost wyniósł niemal 6 proc.

"To dobry wzrost, dobry wskaźnik (...) on potwierdza, że mamy absolutnie szanse na to, żeby ten wzrost gospodarczy w tym roku był powyżej 4 proc. i zmieścił się w tym zakresie między 4 a 4,5 proc." - powiedział. Dodał, że to widać również w ocenach instytucji międzynarodowych.

"Ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski z 3,8 proc. do 4 proc., a to jest dosyć ostrożna instytucja, jeśli chodzi o prognozy" - zauważył minister. Zaznaczył, że jednocześnie MFW obniżyło swoje prognozy dla innych regionów świata i generalnie dla całego świata.

"To pokazuje, że skutecznie opieramy się spowolnieniu, które puka do drzwi Unii Europejskiej" - dodał Kwieciński.

W październikowej edycji World Economic Outlook MFW obniżył swoje prognozy wzrostu światowego PKB w 2019 r. do 3 proc., a w 2020 r. do 3,4 proc. Według funduszu negatywne czynniki dla perspektyw wzrostu PKB utrzymują się, w 2020 r. możliwe jest odbicie, lecz jest ono niepewne. W przypadku gospodarki Polski MFW podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4 proc. z 3,8 proc. przewidywanych w kwietniu br. Prognoza na rok 2020 nie zmieniła się i wynosi 3,1 proc.

GUS poinformował w piątek, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2019 r. wzrosła o 5,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,7 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła we wrześniu rdr o 3,5 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,2 proc. Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu wzrosły rok do roku o 0,9 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc.