Kwietniowe przetargi w bydgoskim oddziale AMW. Agencja sprzedaje mieszkania w Leźnicy Wielkiej i Łasku

Pod koniec kwietnia bydgoski oddział Agencja Mienia Wojskowego ruszy z kolejnymi przetargami na sprzedaż mieszkań w Leźnicy Wielkiej i Łasku . Na nowych właścicieli czeka łącznie 16 lokali o pow. od 45 m2 do 83 m2. Ceny wywoławcze zaczynają się od 100 tys. zł. Zyski z tych transakcji AMW przeznaczy na budowę mieszkań dla żołnierzy.

25 kwietnia br. Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy rozstrzygnie przetargi na sprzedaż 16 mieszkań położonych w Leźnicy Wielkiej oraz jednego mieszkania w Łasku. Oferowane lokale mieszkalne mają od dwóch do czterech pokoi. Mieszkania znajdują się na parterze oraz I, II, III i IV piętrze. Do każdego z nich przynależy piwnica, a część z nich wyposażona jest również w balkony. Ceny wywoławcze wahają się od 100 tys. do 250 tys. zł.