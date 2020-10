Ład korporacyjny w rękach inwestorów

Presja tych, którzy decydują o pieniądzach, może sprawić, że zagadnienia niefinansowe będą poważniej traktowane przez zarządy spółek.

Jakość publikowanych przez spółki sprawozdań i materiałów, niezależność i liczebność członków rady nadzorczej oraz transakcje z kluczowym akcjonariuszem i powiązanymi podmiotami — to zdaniem ponad 100 finansistów, ankietowanych przez CFA Society Poland, najważniejsze kwestie w obszarze ładu korporacyjnego. Jednocześnie, jak wynika z badania, daleko jest do tego, by zasady te w Polsce były przestrzegane w stopniu zadowalającym.