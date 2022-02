Lagarde: EBC będzie działał stopniowo i we właściwym czasie

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ponownie zasygnalizowała, że bank centralny strefy euro nie będzie spieszył się z wycofywaniem stymulacji, informuje Bloomberg.

- Musimy być otwarci co do tego co możemy, a czego nie możemy zrobić jako bank centralny. Na przykład, nasza polityka monetarna nie może napełnić rurociągów gazem, zlikwidować opóźnień w portach czy wyszkolić więcej kierowców ciężarówek – powiedziała Lagarde w Parlamencie Europejskim.