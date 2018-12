Lagarde: obawy recesji w USA są przesadzone

- Nie dostrzegam elementów recesji w bliskiej perspektywie – powiedziała Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na wzrost obaw inwestorów widoczny w spadkach cen na rynkach.

- Wciąż mamy prognozy silnego wzrostu w przyszłym roku w USA – powiedziała Lagarde w CNBC.

Jej zdaniem, to nie obawy recesji, ale inne czynniki stoją za pesymizmem inwestorów, na przykład niepewność dotycząca relacji handlowych USA i Chin. Odnosząc się do obaw generowanych przez krzywą rentowności USA, Lagarde podkreśliła, że choć jest bliska tzw. odwrócenia, to wciąż do tego nie doszło.

- To trochę przesadzone. Prognoza 3,7 proc. globalnego wzrostu nie jest zła – podkreśliła szefowa MFW.

Lagarde powiedziała, że podczas niedawnego szczytu G20 widziała „prawdziwe porozumienie” między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jej zdaniem, zbliżenie stanowisk w okresie 90 dni „rozejmu” w wojnie handlowej jest możliwe.

- To, co wydarzyło się podczas weekendu, powinno być otuchą. Jest dążenie do współpracy, osiągnięcia postępu i rozwiązania problemów – powiedziała Lagarde.