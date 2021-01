Philip Lane, główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia władz monetarnych spotkał się z krytyką części decydentów odnośnie zaproponowanego nowego programu stymulacyjnego, informuje Reuters.

Podczas posiedzenia 10 grudnia zeszłego roku władze monetarne eurolandu, odnosząc się do nowych obostrzeń i blokad wprowadzanych przez poszczególne kraje w związku z nową falą pandemii koronawirusa, przyjęły nowe zakupy obligacji i subsydiowane pożyczki dla banków

Tymczasem przedstawiony przez Lane'a plan, umożliwiający bankom jeszcze większe pożyczki przy ujemnych stopach procentowych od EBC, napotkał opór i został zmniejszony. To – jak podkreślił ekonomista – rzadki przypadek w tym gremium. Wskazuje na rosnący sceptycyzm co do niektórych aspektów ultrałagodnej polityki EBC.

Zastrzeżenia pojawiły się w odniesieniu do proponowanego podwyższenia limitu zadłużenia do 60 proc. (ostatecznie przyjęto 55 proc.) i były związane w szczególności z obawami, że spowoduje to coraz większe uzależnienie banków od Eurosystemu.

Przed grudniowym posiedzeniem pojawiła się także propozycja dodatkowych zakupów obligacji o wartości 750 mld EUR, po czym 10 grudnia ustalono jej poziom na 500 mld EUR.

Najbliższe posiedzenie EBC zaplanowane jest na 21 stycznia. Oczekuje się po nim potwierdzenia niezwykle luźnej polityki banku, obejmującej zakup obligacji o wartości 1,85 bln EUR w ramach programu pandemicznych zakupów awaryjnych do marca 2022 r.