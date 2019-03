Laur Forbesa dla Getin Noble Banku

Getin Noble Bank ponownie na szczycie elitarnego grona pięciogwiazdkowych banków według miesięcznika Forbes

Wysoka jakość usług private banking w Getin Noble Bank została po raz kolejny wyróżniona

najwyższą oceną w corocznym ratingu „Forbesa” usług private banking. Doceniona została wysoka jakość posiadanych produktów oraz wysoki poziom obsługi ze strony doradców Noble Private Banking. Ofertę wyróżniono również ze względu na kompleksowe wsparcie Klientów, dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych oraz usług dodatkowych.

- Uzyskanie najwyższej oceny w ratingu private bankingu to dla nas ogromne wyróżnienie. Dla naszych Klientów najważniejszy jest szacunek dla ich czasu i pewność, że mogą liczyć na bank

w każdej sytuacji. Najwyższa ocena Forbesa, to dowód na to, że udaje nam się spełniać te potrzeby. Stale pracujemy nad tym, żeby jeszcze bardziej udoskonalać nasze usługi i dostosowywać je do trendów rynkowych. Przywiązujemy wagę do wysokiej jakości obsługi przez bankierów, którzy potrafią zrozumieć potrzeby naszych klientów - mówi Wojciech Tomasik, członek zarządu Getin Noble Banku.

Rating „Forbesa” to jedyne na polskim rynku tak kompleksowe porównanie oferty finansowej dla najzamożniejszych klientów, zestawiające oferty kilkunastu banków. Polega na ocenie jakości ofert bankowości prywatnej, której efektem jest nadanie odpowiedniej liczby gwiazdek (maksymalnie 5). Ocenie poddawane jest postrzeganie oferty przez klientów, jakość obsługi klientów, oferta banku oraz rozwiązania odpowiadające trendom rynkowym. W ratingu brane są również pod uwagę usługi dodatkowe (np. concierge), przywileje i korzyści dla posiadaczy kart kredytowych czy organizacja spotkań dla klientów.

