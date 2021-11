Laureatem Nagrody Bookera został pisarz z RPA

Nominowany do prestiżowej brytyjskiej nagrody dwukrotnie — w 2003 r. za „Dobrego lekarza” oraz w 2010 r. za powieść „W obcym pokoju” — w tym roku dostał ją za powieść „Obietnica”.

Laureatem tegorocznej Nagrody Bookera — najważniejszej brytyjskiej nagrody literackiej — został południowoafrykański pisarz Damon Galgut. Wyróżniony tytuł „Obietnica” jest opowieścią o RPA w ostatnich 40 latach. 57-letni pisarz był już dwa razy nominowany do tej nagrody: w 2003 za „Dobrego lekarza” oraz w 2010 r. za powieść „W obcym pokoju”.

Jego dziewiąta powieść to historia postępującego upadku jednej z południowoafrykańskich rodzin rozgrywająca się w ciągu czterech dekad — od czasów apartheidu do dziś.

— Powieść łączy w sobie niezwykłą historię, bogatą tematykę i historię ostatnich 40 lat RPA w niesamowicie dobrze stworzonym pakiecie. Udaje jej się połączyć cechy świetnej opowieści, bo są w niej świetne pomysły. To książka, która daje dużo do myślenia, z niezwykłą dbałością o strukturę i styl literacki — powiedziała Maya Jasanoff, przewodnicząca jury.

Tytuł „Obietnica” odnosi się do przyrzeczenia, że czarna służąca białej rodziny otrzyma dom, który zamieszkuje, i ziemię, na której on stoi. Akcja rozpoczyna się w 1986 r., a następnie powraca do losów tej rodziny w trakcie czterech pogrzebów, z których każdy odbywa się w innej dekadzie i w innym momencie historii RPA.

Damon Galgut, który dorastał w Pretorii, w udzielonym wcześniej wywiadzie stacji BBC wyjaśniał, że tytuł odnosi się również do niespełnionych obietnic w RPA po upadku apartheidu.

— Mieliśmy wysokie oczekiwania co do przyszłości. Myślę, że wielu z nas czuje, że te nadzieje się rozpadły. Ten mały kawałek ziemi jest tak naprawdę jedną niespełnioną obietnicą — powiedział pisarz.

Po publikacji w czerwcu w Wielkiej Brytanii „Obietnica” zebrała bardzo dobre recenzje — „The Guardian” nazwał ją „oszałamiającą”, „The Sunday Times” „ponurą, ale mającą wspaniałą narrację”, a „Financial Times” określił jako „złożone, ambitne, genialne dzieło”.