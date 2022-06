Le Maire: francuskie finanse publiczne są wstanie alarmowym

– Nie wszystkie nasze plany są do zrealizowania, po prostu dlatego, że finanse publiczne są wstanie alarmowym – powiedział Le Maire, podczas poniedziałkowego wywiadu udzielonego telewizji BFM.

Minister dodał, że poprawa musi ,,nastąpić do 2027 roku’’. Za konieczność uznał on również ,,redukcję długu publicznego, ponieważ zagraża on niezależności i suwerenności’’.

Temat sytuacji finansów publicznych pojawił się w momencie, w którym rząd prezydenta Emmanuela Macrona stara się wynegocjować z partiami opozycyjnymi aktualizacje do budżetu na 2022 rok.