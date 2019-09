Leasing na obcasach – Pekao Leasing z nową ofertą dla kobiet

Rynek leasingu w Polsce ma za sobą doskonały rok i perspektywę następnego rekordu w kolejnych 12 miesiącach. Według danych Związku Polskiego Leasingu cała branża urosła w 2018 r. aż o 21,8 proc. Wraz z rozwojem rynku pojawiają się nowe produkty, dedykowane określonym grupom klientów. Dla kobiet specjalną ofertę przygotował jeden z liderów branży – Pekao Leasing.

Z najnowszego raportu „Women’s Car Buyer” wynika, że od kobiet zależy aż 45 proc. decyzji zakupowych na amerykańskim rynku motoryzacyjnym. Zdaniem twórców raportu udział w rynku kobiet i mężczyzn wkrótce się wyrówna, co może być nie lada wyzwaniem dla całej branży. Z analiz bowiem wynika, że kobiety podejmują decyzje zakupowe w sposób bardziej przemyślany i samodzielny niż mężczyźni, są też skłonne do pokonywania większych dystansów w poszukiwaniu oczekiwanego produktu i jakości obsługi. To z kolei wymaga od dealerów tworzenia zupełnie nowych strategii sprzedażowych, które uwzględniają rosnące potrzeby coraz bardziej wymagających grup klientów.

Marta Wolańska, prezes Pekao Leasing

Zdaniem ekspertów rosnący udział kobiet w rynku motoryzacyjnym to trend wyraźnie widoczny również w Polsce. Jednocześnie kategoria tzw. pojazdów lekkich jest motorem rozwoju całej branży leasingowej. Tylko w ubiegłym roku wartość sfinansowanych umów w tym obszarze wzrosła o niemal 40 mld zł, tj. aż o prawie jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Nic więc dziwnego, że w Pekao Leasing uruchomiono produkt leasingu samochodów dedykowany wyłącznie dla kobiet – przedsiębiorczych, samodzielnych i oczekujących najwyższej jakości obsługi.

– Leasing na obcasach to przede wszystkim wygodny model finansowania, który może się przyczynić do rozwoju biznesu prowadzonego przez kobiety – uważa Marta Wolańska, prezes Pekao Leasing.

– Wieloletnie ubezpieczenie komunikacyjne czy niska miesięczna rata, zawierająca ubezpieczenie GAP, które daje poczucie komfortu użytkowania samochodu – to tylko niektóre elementy naszej oferty. Ponadto każda klientka otrzymuje roczny kupon HOME Assistance, który uprawnia do skorzystania z pomocy elektryka, hydraulika, gazownika, szklarza czy ślusarza w przypadku domowej awarii – wylicza zalety oferty prezes Wolańska.

Kto może skorzystać z nowego produktu?

– Leasing to oferta kierowana do biznesu, dlatego chcemy dotrzeć z nowym produktem przede wszystkim do menedżerek prowadzących własną działalność, rozwijających małe i średnie przedsiębiorstwa, a także zarządzających dużymi firmami i organizacjami. Wiemy, że dla kobiet ważne są nie tylko zapisane w umowie warunki oferty, ale też jakość i szybkość obsługi. Stąd kluczowa rola wdrażanych przez nas procesów automatyzacji i digitalizacji, które nie tylko przyspieszają wydanie decyzji czy podpisanie umowy leasingowej, ale też dodatkowo obniżają koszty. Dla kobiet, które w ramach kampanii podpiszą z nami umowę, dopełnieniem oferty jest także ekskluzywny upominek, który czeka w wybranym samochodzie – dodaje Marta Wolańska.

Pekao Leasing jest jednym z liderów rynku leasingu w Polsce. Spółka należąca do Grupy Pekao zakończyła ubiegły rok z przeszło 47 mln zł zysku netto. To o 36,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. W tym samym roku aktywa spółki wzrosły o 25 proc. do poziomu 5,9 mld zł.

