Legalne zamieszkanie w UE doczekało się wykładni

Dzięki zabiegom Rzecznika MŚP firmom powinno być łatwiej uzyskać w ZUS zaświadczenia ubezpieczeniowe dla cudzoziemców.

Długość przebywania w Polsce nie ma znaczenia dla uznania, czy obywatel kraju trzeciego legalnie zamieszkuje w naszym kraju, co ma znaczenie m.in. dla możliwości skierowania go przez polskiego pracodawcę do pracy na terenie innego państwa Unii Europejskiej (UE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) powinien wziąć to pod uwagę przy wydawaniu niezbędnych dokumentów warunkujących delegowanie pracowników. Apeluje o to Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), na którego wniosek resort pracy wydał w tej sprawie objaśnienie prawne.