Lekkie spadki na Wall Street. Nasdaq nadal prze na północ

Na finiszu sesji indeks Dow Jones IA tracił 0,15 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 spadał o 0,08 proc. Natomiast główny indeks rynku technologicznego Nasdaq poszedł w górę o 0,12 proc. notując piątą z rzędu sesję z dodatnią zmianą.

Dane z rynku pracy okazały się dużo lepsze niż oczekiwali ekonomiści. W czerwcu powstało 372 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym poza rolnictwem podczas gdy mediana prognoz mówiła o wyniku o 100 tys. niższym.

Z miejsca wzbudziło to obawy, że „korzystając z okazji” FOMC bardziej agresywnie podejdzie do przyszłych podwyżek stóp procentowych stwierdzając, że osiągnięty został jeden z jego statutowych celów, czyli stan maksymalnego zatrudnienia.

Zresztą taką przeświadczenie wyraził m.in. John Williams, szef Fed z Nowego Jorku. Powtórzył on przy tym, że władze monetarne są całkowicie zdeterminowane by sprowadzić inflację do celu na poziomie 2 proc.

Mimo piątkowej przeceny w segmencie spółek reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki amerykańskie rynki akcji mogły uznać skrócony ze względu na poniedziałkowe święto Dnia Niepodległości tydzień za udany. Wskaźnik największych blue chipów DJ IA zarobił w ciągu czterech sesji 0,8 proc. Ponad dwa razy większym zyskiem mógł pochwalić się S&P500 rosnąć o 1,9 proc. Z kolei Nasdaq Composite został tygodniowym liderem drożejąc aż o 4,6 proc.