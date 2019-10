Lending Fund: elastyczne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Wieloletnie doświadczenie w finansowaniu biznesu, szybki dostęp do kapitału, brak konieczności klasycznej, restrykcyjnej analizy zdolności kredytowej, elastyczne podejście do spłat ratalnych. Rozwiązanie, które dla niektórych polskich przedsiębiorców dotychczas mogło być tylko marzeniem, właśnie stało się realną odpowiedzią na ich potrzeby.

Alternatywnych źródeł finansowania jest wiele. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, parabanki czy instytucje pozabankowe walczą o prymat pierwszeństwa w udzielaniu wsparcia na polskim rynku finansowym. Umowa, która jest zawierana między stronami, polega na udostępnieniu dla pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy, przy zobowiązaniu zwrotu tych środków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem z tytułu ich udostępnienia. Klasycznym zabezpieczeniem takiej współpracy jest weryfikacja zdolności kredytowej, która w niektórych przypadkach staje się kluczowym argumentem przy ubieganiu się o wsparcie finansowe.

Jednak wśród ogromu podmiotów, do których można zgłosić się o pomoc finansową, coraz bardziej wyróżnia się Lending Fund. Wieloletnie doświadczenie dynamicznego zespołu w zakresie inwestycji i finansowania pozwala bowiem potencjalnemu klientowi biznesowemu od nowa spojrzeć na możliwości otrzymania pożyczki.

– Jeżeli przedsiębiorca jest w posiadaniu nieruchomości, na której jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, wówczas możemy udzielić mu wsparcia finansowego – mówi Grzegorz Kopacki, członek zarządu Lending Fund Sp. z o.o. – Kilka aspektów tego rozwiązania pozwala nam uzyskać przewagę nad bankami i innymi instytucjami finansowymi. Jednym z kluczowych walorów jest tu fakt, że mając dobrej jakości przedmiot zabezpieczenia, patrzymy bardziej elastycznie na sytuację finansową i kredytową klienta.

Wprowadzone rozwiązanie wyróżnia się m.in. szybkim procesem przyznawania finansowania, brakiem klasycznej analizy zdolności kredytowej oraz tolerancyjną weryfikacją zaległości w ZUS/US. Górne granice wysokości przyznawanych pożyczek pozostają bez limitu, ponieważ określane są poprzez aktywa i nieruchomości, jakimi dysponuje klient. Zaletą tego rozwiązania jest szybki proces podjęcia predecyzji i decyzji, które sięgają maksymalnie 7 dni kalendarzowych. To stanowi jedną z przewag nad konkurencyjnymi podmiotami.

– Często zwracają się do nas klienci, którzy nie mogą uzyskać finansowania w bankach, ponieważ mają spore zadłużenia i przez to tracą zdolność kredytową. Dzięki naszemu rozwiązaniu klient może skonsolidować wszystkie swoje zobowiązania i zaległości, zamieniając je w jedną pożyczkę w Lending Fund. W ten sposób klientowi poprawia się płynność finansowa, co pozwala mu na realizację kolejnych projektów – wyjaśnia Adrian Niewiadomski, członek zarządu.

Z rozwiązań finansowania inwestycyjnego wrocławskiego przedsiębiorstwa korzysta wiele podmiotów. W przypadku gdy np. firma potrzebuje pieniędzy na realizację projektu inwestycyjnego, lecz jej sytuacja finansowa nie pozwala na kolejne zobowiązania kredytowe z wielu niezależnych czynników, np. ze względu na krótki okres funkcjonowania na rynku, to Lending Fund nie widzi barier, lecz dostrzega możliwości. Również w sytuacji, gdy klient potrzebuje określonej sumy pieniężnej, by przedstawić własny wkład finansowy do rozpoczęcia realizacji danego projektu pod dotację, to proponowane wsparcie oparte o dobrej jakości zabezpieczenie stanowi idealną odpowiedź w zaistniałej sytuacji. Przykładem może tu być przedsiębiorca ubiegający się o kredyt w banku. Jeśli nie posiada we własnych zasobach pełnej kwoty z wymaganego wkładu własnego, którego oczekuje od niego bank, wystarczy jedynie zgłosić się do Lending Fund oraz przedstawić odpowiednie źródło zabezpieczenia, by uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci gotówki.

Dzięki indywidualnemu podejściu do wyników finansowych, historii kredytowej czy ilości zobowiązań na koncie, klient zawsze może ubiegać się o wsparcie. Podstawą w takiej sytuacji jest zabezpieczenie w formie aktywów lub nieruchomości, które określają możliwość finansową dla klienta i wyznaczają ostateczną wartość przyznanej pożyczki.

- Wsparcie Lending Fund, wykorzystywane jest często w sytuacjach tzw. "okazji rynkowych". Działania koncentrujące się na zakupie danych towarów lub usług w niższej cenie, skutkujące w przyszłości znaczącym wzrostem przy sprzedaży. Nie zawsze jednak inwestor jest w stanie uzyskać, w dostatecznie krótkim czasie (który nierzadko wynosi dwa-trzy dni robocze) określoną ilość środków na realizację celu. W takich sytuacjach jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować, udzielając wsparcia finansowego – przekonuje Grzegorz Kopacki.

W sytuacji, gdy parametry zabezpieczenia inwestycyjnego posiadają określony i pożądany cash-flow (generują określone w przyszłości przychody), propozycja Lending Fund staje się realną konkurencją dla banków nie tylko pod kątem profilu funkcjonowania, ale także przy ustalaniu ceny końcowej. Biorąc pod uwagę szybkość działania i koszty dodatkowe, które w bankach wynikają z narzuconych procedur, to Lending Fund staje się poważnym konkurentem rynkowym, zapewniając przy tym klientowi dogodniejsze warunki i krótszy czas procesowania decyzji.

– Wykorzystywane w naszej ofercie tzw. rozwiązanie balonowe to pewnego rodzaju ułatwienie przy rozliczaniu się z pożyczki. Nasi klienci zamiast płacić ratę kapitałowo-odsetkową, spłacają jedynie same odsetki. Spłata kapitału następuje na koniec okresu pożyczkowego. Ponadto istotne jest, że w tym rozwiązaniu bazujemy także na dużych kwotach, czym jest zainteresowanych wielu przedsiębiorców, ponieważ nie narusza to w znaczący sposób ich budżetu – podkreśla Adrian Niewiadomski.

