Lewiatan: pogorszenie koniunktury gospodarczej typowe dla spowolnienia

Wyniki przedsiębiorstw są trochę słabsze od marcowych, za sprawą mniej korzystnego portfela zamówień oraz wyraźnie słabnących prognoz - uważa ekspertka Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz, komentując dane GUS dot. koniunktury gospodarczej.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w kwietniu 2019 r. spadł do 102,2 ze 104,9 w marcu.



"Jak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, w kwietniu 2019 r. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wyniósł 102,2, wobec 104,9 w marcu. Wygląda na to, że to kontynuacja trendu spadkowego, typowego dla spowolnienia. Pogorszeniu diagnozy towarzyszyło też osłabienie prognoz. Prawdopodobnie taka silna reakcja ulegnie pewnej korekcie już w maju" - przekazała w piątkowym komunikacie Buchholtz.



Jak dodała, zbliżony do kwietniowego wynik ostatni raz obserwowano w lipcu 2017 r.



Jak przekazała, w marcu przetwórstwo przemysłowe odnotowało spadek wskaźnika koniunktury (107,8), budownictwo utrzymuje się na wysokim i względnie stałym poziomie (114,8).



"Wyniki przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem są trochę słabsze od marcowych, za sprawą mniej korzystnego portfela zamówień oraz wyraźnie słabnących prognoz. Otwartym pytaniem pozostaje, na ile wysoki popyt krajowy będzie w stanie zrównoważyć zmniejszony popyt podmiotów zagranicznych. Budownictwo cechuje wysoka i nadal rosnąca ocena bieżącego portfela zamówień, jednak i tu optymizm na przyszłość słabnie" - oceniła.



Zdaniem ekspertki, wyraźnie gorzej kształtuje się sytuacja w handlu detalicznym i usługach.



"W handlu wskaźnik syntetyczny w kwietniu kształtował się na poziomie 104,5. Odpowiada za to znacznie niższa (choć wciąż dodatnia) ocena bieżącej sprzedaży, ale przewidywania dotyczące przyszłej, poprawiają się. Usługi pozostają na minusie, i trend spadkowy jest kontynuowany (92,3). Ocena popytu na usługi w ostatnim kwartale jest słaba, a przewidywany popyt pogarsza się. Warto jednak wziąć poprawkę, że z wyjątkiem epizodu z 2018 roku, wskaźnik ufności w usługach pozostaje systematycznie poniżej progu neutralności" - przekazała.



GUS w komunikacie przekazał, że "składowa dla budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w marcu br., a dotycząca przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego i usług na poziomie niższym".



"W stosunku do kwietnia 2018 r. wartości składowych dla handlu detalicznego i usług są niższe, natomiast dotyczące przetwórstwa przemysłowego i budownictwa – zbliżone" - dodano.



GUS podał, że wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są niższe od zgłaszanych przed miesiącem oraz przed rokiem.