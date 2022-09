Lewiatan: przemysł na równi pochyłej

W sierpniu PMI dla polskiego przemysłu spadł do zaledwie 40,9 pkt. To jego czwarty miesiąc z rzędu poniżej poziomu 50 pkt., oddzielającego obszary spadku i wzrostu aktywności.

- O ile jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy wyczytać z danych, że przemysł zmaga się z niedoborem rąk do pracy, tak teraz widoczny jest początek procesu wstrzymywania zatrudnienia lub nawet pierwszych zwolnień. Trzeciemu z rzędu spadkowi zatrudnienia – najsilniejszemu od ponad dwóch lat - towarzyszy utrzymanie tempa produkcji zaspakajającej popyt. Oznacza to, że produkcja dość mocno zwalnia, a odbije się to na PKB za 3 i kolejne kwartały - napisał w komentarzu Zielonka.