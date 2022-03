Lewiatan: wzrost stóp procentowych to za mało, by zatrzymać deprecjację złotego

Wzrost głównej stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych to za mało, żeby wesprzeć złotego na tyle, by zatrzymać jego deprecjację w najbliższych dniach - ocenił we wtorek ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Dodał, że podwyżka tej skali to dobra decyzja.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc. To szósta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku.