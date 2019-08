Lewica idzie do wyborów pod szyldem SLD

Dopóki sąd nie zarejestruje zmiany skrótu "SLD" na "Lewica" ugrupowania lewicowe idą do wyborów pod nazwą Komitet Wyborczy SLD, ale ze znakiem graficznym "Lewica", który został zarejestrowany.

Liderzy SLD, Wiosny i Lewicy Razem zwołali w czwartek konferencję prasową w sprawie nazwy, z jaką idą do wyborów. Poinformowali, że do momentu aż sąd nie zarejestruje zmiany skrótu w rejestrze partii politycznych z "SLD" na "Lewica", komitet wyborczy będzie występował pod nazwą KW SLD, ale z logotypem "Lewica" na fioletowo-różowo-czerwonym tle.



"Jest to komitet wyborczy partii politycznej, oficjalnie nazywającej się Komitetem Wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ze znakiem logotypowym Lewica" - powiedziała rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.



Lider SLD Włodzimierz Czarzasty dodał, że "od strony prawnej nic się nie zmienia - wehikułem organizacyjnym i strukturalnym będzie SLD". "Logo jest, a na zmianę nazwy czekamy na decyzję sądu" - powiedział. Dodał, że jeśli tylko sąd wpisze do rejestru zmianę skrótu z "SLD" na "Lewica", komitet dokona odpowiedniego uzupełnienia dokumentów w PKW.



Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg dodał, że organy statutowe wszystkich trzech organizacji zaakceptowały to rozwiązanie, że komitet lewicowy "startuje w tej formie prawnej, z zarejestrowanym tym znakiem, który jest oficjalnym znakiem naszego komitetu". Dopytywany przyznał, że w Razem odbyło się referendum w sprawie akceptacji m.in. posługiwania się na razie nazwą Komitet Wyborczy SLD i dwie trzecie uczestników poparło referendum to rozwiązanie.



"Jeżeli sąd wpisze to o czym marzymy, to na listach wyborczych będzie Komitet Wyborczy Lewica, z tym znakiem (logo "Lewica" - PAP). Jeśli sąd nie zdąży, bo w sumie to jest trudna decyzja, wpisanie skrótu nazwy do rejestru, to w tym momencie z naszych marzeń zostanie logo, które jest zarejestrowane, a komitet będzie się nazywał KW SLD" - powiedział Czarzasty.