Lewica rusza z regionalnymi kongresami programowymi. W osiem kolejnych weekendów odwiedzi 16 województw. Kongresy zakończą się wielkim wydarzeniem 21 listopada w Warszawie i opracowaniem programu na kolejne lata.

Szef klubu Lewicy, a zarazem sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP podkreśla, że weekend 19-20 września to początek długiej trasy Lewicy. "Przez kolejnych osiem tygodni będą się odbywać kongresy programowe w każdym województwie. Co weekend będą to dwa spotkania" - powiedział.