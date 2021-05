Pedro Castillo, uważany za faworyta w wyborach prezydenckich w Peru lewicowy polityk chce wziąć przykład z Chile, gdzie zaproponowano obłożenie sprzedaży miedzi stawką nawet 75 proc.

Castillo zapowiadał, że chce znacjonalizować główne złoża gazu w Peru i przechwycić więcej pieniędzy z eksploatacji złóż mineralnych w celu sfinansowania obiecanych programów socjalnych. Właśnie dodał do swoich propozycji podatek od sprzedaży miedzi.

- Zwróćmy uwagę, że niższa izba parlamentu Chile już zatwierdziła nowy podatek, którego stawka sięga 75 proc. jeśli cena miedzi przekracza 4 USD za funt, jak jest obecnie – głosi dokument firmowany przez Wolne Peru, macierzystą partię Castillo.

Peru to największy po Chile producent miedzi. Odgrywa także dużą rolę w produkcji cynku, srebra i złota. Choć firmy górnicze działające w tym kraju nie cieszą z powodu nowych danin, to przyznają iż jest to lepsze niż przejecie przez państwo. Taka obawa pojawiła się kiedy Castillo nieoczekiwanie wygrał pierwszą rundę głosowania.

- Propozycja podatku jest mniej radykalna niż pomysły głoszone w pierwszej rundzie – podkreśliła Eileen Gavin, główna analityk Verisk Maplecroft. – Nasza ocena jest taka, że sektor prywatny w Peru, w tym spółki górnicze, nie powinien panikować. Jeśli jednak Castillo zostanie wybrany, duże firmy górnicze powinny być przygotowane, że znajdą się na celowniku – dodała.

Druga runda wyborów prezydenckich odbędzie się 6 czerwca.