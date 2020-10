Na globalne rynki finansowe powrócił pesymizm i odbił się on m.in. na rynku ropy naftowej. Wczoraj notowania ropy WTI z powrotem spadły poniżej 40 USD za baryłkę, a dzisiaj kontynuują zniżkę i poruszają się już poniżej poziomu 38 USD za baryłkę.

Analogiczna sytuacja ma miejsce na wykresie ropy Brent, gdzie jeszcze wczoraj obserwowaliśmy poziomy przekraczające 42 USD za baryłkę, podczas gdy dzisiaj rano notowania nie przekraczają bariery 40 USD za baryłkę.

Spadkom notowań ropy sprzyja ogólne nastawienie risk-off, związane m.in. z pozytywnymi testami koronawirusa w przypadku Donalda i Melanii Trump. Niemniej, rynek ropy ma swoje problemy, które same w sobie również wystarczą do wygenerowania presji podażowej. Wśród nich są dwa kluczowe: rosnące wydobycie ropy po wcześniejszym znaczącym spadku globalnej produkcji, jak również rozczarowujący popyt na ropę naftową na świecie. Ten scenariusz sprawia, że notowania ropy naftowej mogą znajdować się pod presją sprzedających w kolejnych tygodniach.

Wczoraj na rynku ropy pojawiły się informacje potwierdzające powrót Libii do produkcji ropy naftowej. Według źródeł cytowanych przez Reuters, dzienna produkcja ropy w tym kraju wyniosła w ostatnich dniach 270 tysięcy baryłek dziennie. Jest to wynik zbliżony do wcześniejszych oczekiwań, zakładających 260 tys. baryłek.

Nie jest to jednak ostatnie słowo Libii, lecz dopiero początek jej powrotu na rynek ropy naftowej po trwającej od stycznia blokadzie. Potencjał jest duży – dla przypomnienia, przed blokadą produkcja ropy naftowej w Libii wynosiła około 1,2 mln baryłek dziennie. Biorąc pod uwagę brak ograniczeń związanych z porozumieniem naftowym, Libia zapewne będzie chciała dążyć do jak najwyższej produkcji i zwiększyć tym samym przychody budżetowe. Oczywiście wraz z produkcją, rośnie także aktywność tego kraju w zakresie eksportu ropy naftowej z terminali Hariga, Zuetina i Brega.