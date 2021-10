Liczba pasażerów na lotnisku w Modlinie wzrosła we wrześniu o 238 proc. rdr

Lotnisko w Modlinie we wrześniu br. odprawiło ponad 206 tys. podróżnych; to wzrost o ponad 238 proc. wobec września ub.r. oznacza, a w porównaniu do sierpnia br. spadek o ponad 6 proc. - poinformował w środę port. W miesiącach urlopowych 2021 r. lotnisko oferowało połączenia na 53 kierunkach.

"Ponad 206 tysięcy pasażerów skorzystało z jego usług we wrześniu br. To o prawie 140 proc. więcej niż w szczycie sezonu wakacyjnego roku 2020" - poinformował w informacji prasowej port.

Jak dodano, to blisko 84 proc. wyniku z września 2019, czyli jednego z lepszych miesięcy w historii Modlina.

Z danych podanych przez lotnisko wynika, że w sierpniu 2021 port obsłużył 219 647 pasażerów, to spadek o 6,09 proc., co w ocenie lotniska jest "dobrym wynikiem, ponieważ w 2019 różnica między sierpniem a wrześniem wynosiła ok 18 proc.".

Z kolei we wrześniu 2019 r. było to 245 723 osób, a we wrześniu 2020 r. - 86 515. Oznacza to, że porównując wrzesień br. wobec 2020 r. lotnisko odnotowało wzrost o 238,43 proc. r/r i spadek o 16,05 proc. w stosunku do 2019.

Jak przekazał port, w miesiącach urlopowych 2021 podróżni mieli możliwość skorzystania z połączeń na 53 kierunkach. W sezonie Zima 2021/2022 będzie ich 46, w tym pięć nowych: Aarhus w Danii, Helsinki (Finlandia), Malta, Ryga (Łotwa) i Sztokholm (Szwecja).

"Jeśli sytuacja związana z Covid-19 nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu, to biorąc pod uwagę aktualne statystyki i przyszłoroczne prognozy ruchu pasażerskiego, w 2022 roku planujemy zbliżenie się do poziomu ruchu z roku 2019" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, p.o. prezesa spółki Tomasz Szymczak.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira; jest stałą bazą dla siedmiu jego samolotów. Jak podał port, do końca tego roku część maszyn Boeing 737-800 zostanie zastąpiona przez trzy Boeingi 737-8200 Gamechanger, w barwach Buzz. Pierwszy z nich przyleciał na lotnisko 6 października br.