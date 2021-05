Airbnb przewyższyło oczekiwania Wall Street dotyczące rezerwacji i przychodów w pierwszym kwartale roku. To zasługa przyspieszających programów szczepień i znoszenia obostrzeń, pisze Reuters.

Rezerwacje brutto wzrosły w tym kwartale o 52 proc. do 10,29 mld USD. Analitycy oczekiwali, że ich wartość wzrośnie do 6,93 mld USD.

Przychody Airbnb wzrosły o 5,4 proc. do 886,9 mln USD, przekraczając szacunki wynoszące 714,4 mln USD. Skorygowana strata EBITDA zmniejszyła się do 59 mln USD z 334 mln USD rok wcześniej. Firma z San Francisco spodziewa się, że przychody w drugim kwartale będą zbliżone do tych z 2019 roku.