Liczba urodzeń w USA najniższa od 1979 roku

W Stanach Zjednoczonych pogłębia się kryzys demograficzny. W 2020 roku liczba urodzeń spadła o 4 proc. w porównaniu z 2019 rokiem i była najniższa od ponad 40 lat.

Wstępne dane Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazują, że w 2020 roku w USA urodziło się 3,6 mln dzieci. To szósty spadek z rzędu, a tendencja najprawdopodobniej utrzyma się również w 2021 roku. Liczba urodzeń zmniejszyła się najbardziej w stanach Kalifornia i Nowy Jork, w których odnotowano najwięcej przypadków koronawirusa.