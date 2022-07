Liderzy elektromobilności wytyczają ścieżki do zeroemisyjnego transportu

Po raz czwarty wyłoniono „Liderów elektromobilności” w Polsce. Podczas tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego przez PwC i PSPA wyróżniono firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały największy wpływ na rozwój zeroemisyjnego transportu w naszym kraju. Laur zwycięstwa powędrował do LG Energy Solution Wrocław. Na podium znalazły się także InPost, Garo Polska i Shell Polska.

E-mobility to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów rynku na świecie. Nikt nie ma wątpliwości, że przyszłość transportu należy do paliw alternatywnych. Wśród nich, szczególnie w przypadku transportu lekkiego, będzie dominować napęd elektryczny. Transformacja paliwowa przebiega w różnych krajach w różnym tempie i nie ma od niej odwrotu. Zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej po 2035 r. w Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych – jest to jasno wskazany kierunek zmian, w którym biznes powinien zacząć podążać już dziś. O faktycznym stanie elektrorewolucji na polskich drogach, a także perspektywach i wyzwaniach, które stoją przed branżą w najbliższym czasie, rozmawiali uczestnicy debaty „Przyszłość elektromobilności” zorganizowanej przez „Puls Biznesu”. W dyskusji udział wzięli liderzy elektromobilności w Polsce: Adrian Ciesielski, kierownik działu stosunków zewnętrznych oraz prawnego LG Energy Solution Wrocław, Krzysztof Zamożny, szef sprzedaży e-mobility Garo Polska, Sebastian Anioł, dyrektor działu innowacji InPost, Łukasz Klamka, dyrektor działu rozwiązań flotowych Shell Polska, oraz przedstawiciele organizatorów konkursu: Piotr Michalczyk, partner PwC, Mateusz Płonka, partner PwC, Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, i Dariusz Terlecki, dyrektor regionalny Polska & East Europe Webfleet.

Na drodze do upowszechniania pojazdów elektrycznych w Polsce i na świecie stoją liczne bariery natury technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej, prawnej, a także mentalnej, jednak eksperci biorący udział w debacie „Przyszłość elektromobilności” zorganizowanej przez Puls Biznesu wspólnie z PwC i PSPA wskazali sposoby pokonania większości z nich.

Świat jest gotowy na zmiany

Chociaż przez kilka ostatnich lat światem targa fala kryzysów, pęd do elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego przyspiesza. Ani pandemia, ani wojna nie zahamowały tempa transformacji, choć spowodowały wiele utrudnień, zwłaszcza dla producentów.

Piotr Michalczyk przywołuje dane statystyczne, z których wynika, że w porównaniu do I kwartału 2021 r. w tym samym czasie w bieżącym roku sprzedaż aut z napędem elektrycznym była o 107 proc. wyższa rok do roku. Motorem napędowym tego trendu są Chiny – w pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedano tam ponad milion samochodów bateryjnych – ale wzrost widać także w USA i w Europie, na której Wielka Brytania jest kolejnym krajem, po Szwecji, Norwegii i Niderlandach, gdzie ponad 50 proc. sprzedawanych aut jest zelektryfikowana. Elektryki trafiają nie tylko do odbiorców prywatnych – olbrzymia ich część jest używana we flotach komercyjnych. Tutaj wszyscy rozmówcy są zgodni – to biznes będzie kołem zamachowym nadchodzących przemian. Potwierdzeniem tego mogą być rezultaty badania przeprowadzonego na największych rynkach europejskich przez niemiecki oddział PwC, w którym na pytania z ankiety na temat trendów na rynku i oczekiwań na przyszłość odpowiedziało 4 tys. użytkowników samochodów, ponad 20 sieci dilerskich i kilkunastu producentów.

– Producenci koncentrują swoje wysiłki marketingowe i edukacyjne na rynku konsumentów prywatnych, podczas gdy zdecydowana większość popytu na samochody elektryczne pochodzi z floty. Nasze badanie pokazało, że obecnie używający samochodów elektrycznych w Europie to osoby zarabiające ponadprzeciętnie dobrze, a to zdecydowana mniejszość społeczeństwa. Z tego raportu wynika, że należy więcej rozmawiać z biznesem i samorządami na temat przekonwertowania ich flot, pokazywać mechanizmy, pomagać ocenić, kiedy i w jakim zakresie opłaca się flotę zelektryfikować – recenzuje Mateusz Płonka.

Pod koniec 2021 r. Webfleet przeprowadził inne badanie, mające na celu sprawdzenie stopnia gotowości flot europejskich do zelektryfikowania. Objętych zostało nim ok. 100 tys. pojazdów z 5 tys. przedsiębiorstw, głównie osobowych, pasażerskich i lekkich dostawczych, które realizują kursy nie dłuższe niż 300 km dziennie. Okazało się, że wśród 12 badanych krajów 61 proc. pojazdów posiadanych przez floty komercyjne już dziś mogłoby zostać wymienione na elektryczne.

61 proc. Taki odsetek aut użytkowanych w firmowych flotach 12 państw europejskich, objętych badaniem Webfleet, mógłby już dziś zostać zastąpiony autami elektrycznymi.

– W poszczególnych krajach wskaźnik gotowości do elektryfikacji wygląda różnie. Najwyższy wykazały Wielka Brytania, Niderlandy, Niemcy i Francja. Jednak w Polsce wskaźnik ten wynosi już 49 proc., więc świadczy o dużym potencjale także u nas – mówi Dariusz Terlecki.

Czego brakuje, aby Polska mogła szybciej podążyć za państwami, w których zeroemisyjność staje się faktem? Okazuje się, że wiele zostało już w tej kwestii zrobione.

Jak słusznie spostrzegł Maciej Mazur, nie bez powodu „elektromobilność” to jedno z najczęściej klikanych haseł w polskim internecie.

– Zaczynają powstawać stacje, które odpowiadają potrzebom użytkowników, pojawiają się także firmy zainteresowane rozwojem sieci. Nie brakuje gotowości inwestycyjnej ani kapitału. Jest także potężne zainteresowanie rynkiem po stronie przedsiębiorców. Pionierzy – jak InPost – wytyczyli szlak, którym wyruszyć chce kolejka następnych śmiałków – zauważa.

Największe przeszkody do pokonania, wymieniane przez polskich liderów elektromobilności, są trzy: mała dostępność produktu, czyli samochodów, słabo rozwinięta infrastruktura do ich obsługi i niewielkie wsparcie ze strony regulatora, które nie zachęca przedsiębiorców do przyspieszania procesu elektryfikacji floty w swoich firmach.

E-mobilność po polsku

Dekarbonizacja transportu w Polsce, choć nie dorównuje niektórym krajom europejskim, stale posuwa się do przodu. Potwierdzają to obserwacje i wyniki biznesowe „Liderów elektromobilności”.

Zdaniem Adriana Ciesielskiego z LG Energy Solution Wrocław Polska już staje się akumulatorowym zagłębiem Europy.

– Fabrykę zaczęliśmy budować w październiku 2016 r., tak naprawdę zakładaliśmy wtedy jedną inwestycję na poziomie 300 mln EUR. Po niespełna sześciu latach LG Energy Solution Wrocław stało się największą na świecie fabryką i największym producentem baterii do aut EV w Europie. To nie koniec – teraz kończymy czwarty etap rozbudowy zakładu, co w perspektywie kilku kolejnych lat zwiększy nasze moce produkcyjne do 115 GWh. Widzimy, że ten ekosystem, który powstał wraz z pojawieniem się LG Energy Solution we Wrocławiu, cały czas się rozwija i firm w łańcuchu wartości działających w Polsce jest coraz więcej – opowiada Adrian Ciesielski.

Równocześnie podkreśla, że postawienie tak dużego zakładu to ogromne potrzeby infrastrukturalne i olbrzymie wyzwanie dla Polski, żeby stworzyć do rozwoju takiego biznesu odpowiednie warunki.

Innym wyzwaniem, z którym mierzy się producent baterii litowo-jonowych, jest mała liczba wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy. Na razie LG Energy Solution rozwiązuje ten problem we własnym zakresie – współpracuje z technicznymi uczelniami wyższymi, otworzyło własne centrum edukacyjne i wspiera młodzież szkolącą się w zawodzie technika.

Ostatnia przeszkoda jest związana z perturbacjami w łańcuchach dostaw spowodowanymi pandemią i wojną. Chociaż sprzedaż baterii samochodowych LG Energy Solution rośnie, a podwrocławska fabryka nie zwalnia tempa, to rosnące koszty produkcji i energii znacznie podnoszą cenę wytworzenia baterii, a co za tym idzie, nowego samochodu. Żeby przeciętnego Polaka było stać na elektryka, tutaj również przydałaby się pomoc państwa w postaci mechanizmów zabezpieczających przedsiębiorstwa przed podwyżkami lub w postaci zachęt dla konsumentów. Te drugie już powstają – przykładem może być rządowy program wsparcia „Mój elektryk”.

Brak ciągłości dostaw to również problem, który dotyka kolejnego laureata konkursu, spółkę Garo Polska. Wydawać by się mogło, że właśnie trwają złote czasy dla producentów ładowarek do samochodów, jednak Krzysztof Zamożny przypomina, że producent to tylko jeden z elementów w łańcuchu wartości. By wyprodukować towar, niezbędne jest zgromadzenie wszystkich komponentów, często wyprzedzenie decyzji zakupowych własnych odbiorców.

Do portfolio ładowarek Garo AC – których zakład w Polsce wyprodukował już ponad 100 tys. – dołączyły w 2021 r. szybkie ładowarki DC. Dla prawidłowego rozwoju elektromobilności to właśnie miks infrastruktury ogólnodostępnych stacji ładowania DC i AC jest kluczem do sukcesu.

– Musimy przestawić sposób myślenia i nie traktować ładowania samochodu jak tankowania. Powszechny dostęp do najszybszych stacji ładujących jest niezbędny, bo zapewnia nam komfort podróżowania. Jest to niezwykle ważne przy planowaniu dłuższych tras, niestety jest też bardziej kosztowne. Dlatego będziemy się ładować tam, gdzie jest najtaniej, a najtaniej i najwygodniej jest zazwyczaj w domu. Konieczna jest symbioza pomiędzy stacjami AC i DC, nie wybór pomiędzy nimi – podkreśla szef sprzedaży Garo.

Najwięcej na temat możliwości tworzenia infrastruktury ładującej dla samochodów elektrycznych powiedzieć może Łukasz Klamka. Shell ma ponad 20 tys. stacji paliw w Europie. Jednocześnie już dziś oferuje dostęp do ponad 275 tys. punktów ładowania w ponad 35 krajach europejskich w ramach sieci własnej i roamingowej Shell Recharge. Dzięki flotowej karcie hybrydowej Shell Card EV również klienci biznesowi mogą korzystać z dostępnej sieci ładowania. W Polsce te liczby są mniej imponujące. Klienci Shell mogą korzystać z nieco ponad 1000 punktów ładowania, jednak liczba ta stale rośnie. W tej chwili na sześciu stacjach Shell działa 12 superszybkich ładowarek uruchomionych we współpracy z Ionity, wkrótce ma to być 10 stacji i 24 superszybkie ładowarki. Ich lokalizacje to kluczowe stacje Shell przy autostradach, gdzie krótki czas ładowania najbardziej waży. Skąd ta przepaść?

– Podstawowym problemem przy ładowarkach szybkich jest ograniczony dostęp do energii elektrycznej i przestarzałe linie przesyłowe. Shell w swojej strategii planuje budowanie na stacjach własnych szybkich ładowarek o mocy min. 150 kW. Przewidujemy blisko 100 takich lokalizacji z minimum dwoma punktami ładowania. Na nowo budowanych stacjach występujemy do operatorów energetycznych o odpowiednią moc już w fazie projektu, jednak w przypadku stacji starszych niż pięć lat nikt nie był w stanie przewidzieć takiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Strategicznie jesteśmy przygotowani na rozwój, mamy rozwiązania globalne, które działają w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy czy Niderlandy. Świetnym przykładem może być ogromna stacja ładowania Shell Recharge na Fulham w centrum Londynu. Przekształciliśmy jedną z naszych konwencjonalnych stacji paliw w centrum ładowania pojazdów elektrycznych, które oferuje dziewięć punktów ładowania o bardzo dużej mocy 175 kW. Klienci będą mogli również wypić filiżankę ulubionej kawy, zjeść przekąskę lub zrobić zakupy podczas oczekiwania. Polska w naszym rejonie jest wskazana jako kraj, w którym będziemy rozbudowywać sieć najbardziej dynamicznie. Blokuje nas infrastruktura zasileniowa – tłumaczy dyrektor działu rozwiązań flotowych Shell Polska.

Czas zelektryfikować biznes

Każde polskie przedsiębiorstwo może zmierzyć, czy znajduje się w odpowiednim momencie do rozpoczęcia procesu elektryfikacji samochodów firmowych, za pomocą automatycznych raportów dostępnych na platformie Webfleet. Mimo że według przywołanych wcześniej danych prawie połowa polskich flot mogłaby już przełączać swoje floty na modele elektryczne, nadal nie jest to proces masowy. Przedsiębiorcy często obawiają się skomplikowanych zmian w systemach wewnętrznych organizacji i niechęci pracowników do nowości. Przykład InPostu pokazuje, że nawet w przypadku bardzo dużej floty ruch w stronę elektromobilności jest możliwy i opłacalny.

Sebastian Anioł opowiada, że wszystko zaczęło się około czterech lat temu, od zakupu jednego samochodu. Chodziło o to, żeby dotknąć tematu, sprawdzić, z czym to się je, ale przede wszystkim uczyć się i zdobywać wewnętrzne kompetencje do rozpoczęcia elektryfikacji firmy na szerszą skalę. Następne 30 samochodów pozwoliło w praktyce sprawdzić, jak ten proces powinien przebiegać. Należało przekonać do niego kierowców, zapewnić im komfort pracy i, co najważniejsze, zdefiniować warunki brzegowe, które samochód powinien spełniać, żeby wybrać pojazd najlepiej odpowiadający biznesowi. To było najtrudniejszym wyzwaniem, ponieważ wśród dużych samochodów wybór jest niewielki, do tego trzeba na nie długo czekać. W tej chwili we flocie InPost jeździ 315 samochodów elektrycznych, ale, jak zaznacza dyrektor innowacji, byłoby ich dużo więcej, gdyby nie mała dostępność na rynku i brak gwarantowanej ceny produktu.

– Należy także pamiętać, że elektryfikacja floty to nie jest tylko kupno samochodu elektrycznego. To jest zapewnienie komfortu użytkownikom poprzez zagwarantowanie możliwości ładowania. Trzy lata temu ogólnodostępnej infrastruktury praktycznie nie było. Dzisiaj się rozbudowuje, ale daleko do tego, aby była gęsta w wystarczającym dla nas stopniu. Musieliśmy zbudować infrastrukturę na swoje potrzeby. Na razie kończymy rozbudowę w 25 oddziałach, gdzie do dyspozycji będzie 360 punktów ładowania, z balansowaniem mocą i inteligentnie zarządzanymi ładowarkami, co pozwoli ładować samochody sekwencyjnie – dodaje Sebastian Anioł.

Co zdaniem uczestników debaty może przyspieszyć e-mobilną rewolucję w obszarze polskiego biznesu? Oczywiście pokonanie barier w postaci dostępności produktu, rozbudowanie infrastruktury i stabilne, niezmienne w czasie regulacje, które będą przyspieszały procesy. Najważniejsza jednak, tu zgodzili się wszyscy rozmówcy, jest świadomość zarówno osób zarządzających flotami, jak i ich użytkowników, że elektromobilność to konieczność. Często jest to determinanta, która decyduje o podpisaniu umowy z klientami, którzy przykładają coraz większą wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego. Ludzie chcą żyć w zdrowym świecie.

– Przytoczone już badania PwC obejmowały także pytanie do użytkowników: co jest dla nich główną przyczyną zmiany samochodu na elektryczny? We wszystkich ankietowanych krajach w top trzech powodów wymieniano chęć ograniczenia śladu węglowego – zauważa Mateusz Płonka.

– Od dziesiątek lat zajmujemy się pomiarami telemetrycznymi na ogromną skalę i nie jest tak, że twarde parametry finansowe decydują o każdym wyborze. To jest kwestia edukacji i wzrostu świadomości ludzi, którzy podejmują decyzje. Widzimy, że cele środowiskowe, które stawiają sobie firmy, to coraz częściej nie tylko piarowska opowieść, biznes zdaje sobie sprawę, że ma realny wpływ na przyszłość naszej planety. Ograniczenie emisji spalin na pewno uczyni tę przyszłość lepszą. Wszystkie puzzle już są, wystarczy je dopasować – podsumowuje Dariusz Terlecki. Jak dodał Piotr Michalczyk, wciąż kluczowe jest intensywne promowanie zalet wynikających z elektromobilności, bez zwiększenia edukacji w tym zakresie nie uda nam się nadgonić dojrzałych gospodarek.

Partnerzy debaty