Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali porozumienie koalicyjne

Liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali w sobotę porozumienie koalicyjne.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie PiS przy ul Nowogrodzkiej w Warszawie. Obecny był również premier Mateusz Morawiecki. Szczegółów porozumienia na razie nie podano.

"Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski" - powiedział prezes PiS tuż przed podpisaniem porozumienia.

Kaczyński zaznaczył, że "różne mogą być okoliczności, bo wiemy, jaki jest dzisiaj świat, jaka jest sytuacja, ale z całą pewnością wszystko, co będzie możliwe dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione". "Nasze porozumienie jest tego gwarancją" - oświadczył szef PiS.

Podziękował koalicjantom powtarzając, że bardzo cieszy się z porozumienia. "Wierzę w to, co przed chwilą powiedziałem - przed nami dobra przyszłość" - powiedział Kaczyński.

Gowin stwierdził, że "siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm". "A równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrzna jedność, którą dzisiaj potwierdzamy" - dodał. Oświadczył, że koalicjanci poczynili ustalenia w kwestii nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i co do nowej struktury rządu, która ma być "bardziej skondensowana". "Będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej" - powiedział Gowin.

Lider Porozumienia zaznaczył, że przed Polską są ogromne wyzwania: pandemia i idący w ślad za nią kryzys gospodarczy i "wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy musieli stawić czoło" obu tym zjawiskom. Gowin ocenił, że podpisanie porozumienia to fakt dobry nie tylko z punktu widzenia obozu władzy, ale "to jest informacja, na którą czekały miliony Polaków" i porozumienie dobrze przysłuży się Polsce.

Z kolei Ziobro powiedział, że czas pokazał iż minione pięć lat, były to "dobre lata dla Polski". "Dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami - trzy, i ufam, następne - to też dobry czas, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować szanując decyzje Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i szanując wspólne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie" - podkreślał szef Solidarnej Polski.

"Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa i podpisane porozumienie" - dodał Ziobro.

Natomiast Morawiecki podkreślał, że porozumienie Zjednoczonej Prawicy, to potwierdzenie "zobowiązań wobec milionów wyborców". "I w sumie porozumienie również właśnie z naszymi wyborcami co do realizacji naszego programu w kolejnych trzech latach" - dodał. "Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną, mamy program, przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu dla dobra obywateli polskich, dla dobra Polski" - powiedział premier dodając, że "zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska".

Z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielnych przez polityków PiS wynika, że Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. Jeden z polityków PiS poinformował PAP po czwartkowym spotkaniu kierownictwa partii o ustaleniu, że prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

Ponadto efektem toczonych w minionych dniach negocjacji ma być objęcie po jednej tece ministerialnej przez przedstawicieli Porozumienia i Solidarnej Polski. Liczba ministerstw, obecnie jest ich 20, ma zostać zmniejszona, część resortów ma być połączona.

Do podpisania porozumienia doszło okresie negocjacji w sprawie nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu, które jak ogłosili to politycy PiS, pod konie ubiegłego tygodnia zostały zawieszone, w związku z tym, że Solidarna Polska opowiadała się przeciwko projektowi noweli tzw ustawy covidowej (który zakładał, że naruszenie obowiązków służbowych i innych przepisów w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem epidemii nie byłoby traktowane jak przestępstwo) oraz z tym, że posłowie SP, wbrew dyscyplinie w klubie PiS, zagłosowali przeciwko noweli ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto w głosowaniu nad tą nowelą większość z posłów Porozumienia wstrzymała się od głosu.

Na początku tego tygodnia doszło jednak do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro, jak też szefa PiS i Jarosława Gowina. W kolejnych dniach odbywały się rozmowy i posiedzenia kierownictwa PiS. Ostatecznie w czwartek poinformowano, że kierownictwo PiS zatwierdziło ustalenia podjęte w wyniku negocjacji między liderami ugrupowań Zjednoczonej Prawicy.