Linie lotnicze z USA kreślą katastroficzny scenariusz w związku z wdrożeniem 5G

Stowarzyszenie reprezentujące główne amerykańskie linie lotnicze zwróciło się do sekretarza ds. transportu Pete'a Buttigiega i krajowych organów regulacyjnych ds. komunikacji i lotnictwa o uniemożliwienie operatorom telekomunikacyjnym wdrożenia nowych częstotliwości sieci 5G już w środę, 19 stycznia. Ich zdaniem może to mieć katastrofalny wpływ na działalność branży i doprowadzić do odwołania tysięcy lotów - informuje Bloomberg.

Amerykańskie linie lotnicze ostrzegły w poniedziałek wieczorem, że systemy lotniskowe mogą mieć poważne problemy z zakłóceniami, jeśli nowe częstotliwości sieci 5G zostaną uruchomione już w środę, 19 stycznia.