Lira rekordowo słaba po „czystce” Erdogana w banku centralnym

Prezydent Turcji Tayyip Erdogan wyrzucił trzech członków komitetu banku centralnego ustalającego wysokość stóp procentowych. W reakcji wartość liry spadła najniżej w historii wobec dolara.

Erdogan usunął z komitetu jednego z jego członków oraz zasiadających w nim dwóch wiceszefów banku centralnego. Decyzja zapadła po spotkaniu prezydenta Turcji z szefem banku centralnego, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Według źródeł agencji, pozbyto się członków komitetu niechętnych wezwaniom prezydenta do obniżania stóp procentowych. Twierdzą one, że zwolniony wiceszef Ugur Namik Kucuk był jedynym członkiem komitetu, który głosował we wrześniu przeciwko niespodziewanej obniżce stopy procentowej. Zwolniony członek komitetu Abdullah Yavas nie uczestniczył w ostatnim głosowaniu, bo z powodu zakażenia COVID-19 został w USA, gdzie mieszka.

Recep Tayyip Erdogan, fot. Bloomberg Prezydent Erdogan nazywa siebie „wrogiem“ wysokich stóp procentowych. Jest wyznawcą niezwykłej teorii, że obniżanie stóp procentowych pozwala obniżać inflację. Dlatego wywiera presję na kolejnych szefów banku centralnego, aby działali według tego poglądu. Powołany w marcu Sahap Kavcioglu 23 września doprowadził do obniżki głównej stopy o 100 pkt. bazowych do 18 proc. Od tego czasu turecka lira osłabła o prawie 5 proc. W czwartek słabła nawet o 1,1 proc. do rekordowych 9,1883 za dolara. Inflacja w Turcji we wrześniu wynosiła 19,6 proc.

