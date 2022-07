Lody robią furorę, czyli jak zwierzęta chłodzą się w upał

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W ostatnich dniach wysokie temperatury dały się nam we znaki. Niech pierwszy rzuci kawałkiem lodu ten, kto nie chciał wejść pod prysznic, najlepiej lodowaty. Upały są także wyzwaniem dla zwierząt we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Jak sobie z nimi radzą? To czas, kiedy opiekunowie robią masowo… lody dla ochłody.