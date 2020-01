Łódź: Ponad 500 mln zł na inwestycje w rewitalizację i budowę dróg

Ponad pół miliarda złotych chce w 2020 roku przeznaczyć magistrat na inwestycje, które mają poprawić komfort życia mieszkańców Łodzi, zarówno w rewitalizowanym centrum, jak i na osiedlach. Zaplanowano m.in. odnowienie 25 kamienic, budowę 45 nowych ulic i 40 chodników.

"Kontynuujemy przede wszystkim zadania rewitalizacji obszarowej. Za chwilę oddamy do użytku zrewitalizowany Park im. Sienkiewicza i im. Moniuszki, gotowe są już budynki m.in. przy ul. Kilińskiego 26, Piotrkowskiej 106 - gdzie zrewitalizowano podwórko magistratu. Chcemy w tym roku oddać aż 25 zrewitalizowanych kamienic miejskich o charakterze mieszkaniowym i użytkowym. Wejdziemy na kolejne fragmenty ulic Nowomiejskiej, Pomorskiej, Zachodniej. Powstaną nowe przebicia ulic - na Traugutta w kierunku ul. Kilińskiego, Sienkiewicza i Tuwima oraz pomiędzy Ogrodową, Legionów, Zachodnia i Gdańską" - zapowiedziała dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) Agnieszka Kowalewska-Wójcik na konferencji w czwartek.



Na ten rok ZIM zaplanował kilka dużych tramwajowych inwestycji. Przebudowane zostanie torowisko przebiegające przez działki od Pomorskiej do Czorsztyńskiej. Jest to bardzo ważny odcinek dla całej sieci komunikacji miejskiej ze względu na dojazd do zajezdni Telefoniczna. Prace, kóre maja być realizowane na przełomie wiosny i lata, potrwają kilka miesięcy. Powstają gotowe projekty kompleksowej przebudowy ul. Wojska Polskiego wraz z torowiskiem; mają być gotowe w tym roku, co pozwoli na ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy.



Wykonawców na budowę nowych torowisk wybierać będziemy również w ramach projektu +Tramwaj dla Łodzi+. Gotowe będą projekty na dalszy odcinek Rydza-Śmigłego, nowy odcinek linii tramwajowej do dworca Fabrycznego, czy nową trasę tramwajową na ul. Broniewskiego. Jednak w pierwszej kolejności, jeszcze w tym roku, chcemy przygotować do przebudowy skrzyżowanie Kilińskiego i Przybyszewskiego – poinformowała Kowalewska-Wójcik.



Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Robert Kolczyński przypomniał, że rok 2019 był pierwszym z pięciu lat przeznaczonych na realizację programu "Plan dla osiedli".



"Wydaliśmy 70 mln zł, zrealizowaliśmy ok. 73 inwestycji na osiedlach. W tym roku chcemy zwiększyć dynamikę; zaplanowaliśmy ok. 80 projektów na kwotę ok. 90 mln zł" - podał Kolczyński.



Największym zadaniem realizowanym w tym roku poza centrum Łodzi będzie przebudowa ul. Traktorowej od Rojnej do Aleksandrowskiej wraz z budową ronda przy ul. Łanowej, przebudowa drogi, wraz z chodnikami i infrastrukturą podziemną na ul. Obywatelskiej od Nowych Sadów do ul. Waltera-Janke, oraz kompleksowa przebudowa ul. Mierzejowej. Ponadto drogowcy pracować będą na wielu osiedlowych drogach poprawiając ich stan i zmieniając często gruntowe ulice w przyjazną przestrzeń do zamieszkania. Przebudowane zostaną kolejne ulice na osiedlach Sikawa, Andrzejów, Ruda Pabianicka i w dzielnicach Polesie oraz Bałuty.



Oprócz dużych inwestycji zaplanowano również budowę zupełnie nowych odcinków chodników i modernizację już istniejących. W czterdziestu lokalizacjach powstaną nowe, równe ciągi piesze, wyposażone w usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na kilku ulicach, gdzie do tej pory nie było oświetlenia, pojawią się nowe, energooszczędne latarnie, m.in. na ul. Rąbieńskiej.



Magistrat zapowiedział też rozbudowę infrastruktury rowerowej. Przebudowany zostanie odcinek drogi dla rowerów na ul. Łagiewnickiej od ronda Powstańców 1863 r. do lasu łagiewnickiego. Ponadto - w ramach budżetu obywatelskiego - powstaną drogi rowerowe na Brzezińskiej i Obywatelskiej, a przy klasztorze w Łagiewnikach pojawi się zadaszony parking rowerowy.