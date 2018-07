Łódzka Kolej Aglomeracyjna szuka testerów nowych pociągów Impuls 2

Łódzka Kolej Aglomeracyjna szuka testerów pociągów Impuls 2 produkowanych przez Newag SA, które wkrótce zasilą tabor regionalnego przewoźnika. Dziesięć osób, które zwyciężą w konkursie, w niedzielę wezmą udział w testach pojazdów na torze doświadczanym w Żmigrodzie.

O poszukiwaniu testerów, którzy jako pierwsi będą mogli poznać wnętrze nowych pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa przewoźnika Marta Markowska.



W organizowanej w niedzielę przez kolejową spółkę wycieczce do Ośrodka Eksploatacyjnego Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie, gdzie sprawdzane są pierwsze pojazdy powstające na zamówienie ŁKA będzie mogło wziąć udział dziesięć osób.



"Aby znaleźć się w tym gronie należy w jak najbardziej kreatywny sposób odpowiedzieć na proste pytanie: +Dlaczego to Ty miałbyś zostać testerem naszych pociągów?+. Konkurs realizowany jest na naszym profilu na Facebooku, gdzie znajduje się jego regulamin. Na zgłoszenia czekamy do środy 25 lipca. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w czwartek" – wyjaśniła Markowska.



Jak podkreśliła, zwycięzcy konkursu będą mogli, jako pierwsi pasażerowie wziąć udział w jazdach pociągu Impuls 2 powstającego dla ŁKA, przetestować jego wnętrze oraz dowiedzieć się, jak wygląda proces homologacji pojazdu.



ŁKA kupiła 14 nowych pociągów Impuls 2, które powstaną w fabryce Newag w Nowym Sączu. Wartość zamówienia to prawie 267 mln zł, z czego ponad 164 mln zł to pieniądze z UE. Pierwsze pojazdy nowej generacji wyjadą na trasy w Łódzkiem w grudniu br.



Impuls 2 to trzyczłonowy pociąg nowej generacji, jak podaje producent, dłuższy, jeszcze bardziej niezawodny i bardziej komfortowy niż jego poprzednia wersja, spełniający też wszystkie wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Nowoczesne składy będą miały bezpłatne wi-fi, gniazdka elektryczne z ładowarkami usb, biletomaty, monitory i miejsca na rowery, a także nowości takie jak: strefa dziecięca ze stołem z nadrukiem gry planszowej i kostką do gry, stoliki podokienne w układzie foteli vis a vis i defibrylatory.



W czerwcu pierwsze pojazdy zostały oficjalnie zaprezentowane w nowosądeckiej fabryce, a obecnie trwają ich testy.



Przewoźnik planuje, że pierwsze cztery Impulsy 2 wyruszą do Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego. ŁKA obsłuży nimi także połączenia na trasie Skierniewice - Łowicz - Kutno w północnej części regionu. Wszystkie zamówione pojazdy mają być dostarczone do końca przyszłego roku.



Europejska premiera Impulsu 2 ma odbyć się we wrześniu w Berlinie podczas Międzynarodowych Targów Kolejnictwa Innotrans. We wrześniu zaprezentowany zostanie także w Łodzi; ŁKA będzie pierwszym w kraju przewoźnikiem, w którego taborze ma jeździć ten pojazd.