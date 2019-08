Łódzkie: 168 mln zł na drogi i 15,5 mln zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

Do samorządów w woj. łódzkim trafi w tym roku 168 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ponad 15,5 mln zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i rozwój połączeń autobusowych - poinformował w poniedziałek wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

"W tym roku pomiędzy samorządy w Łódzkiem rozdysponowane zostanie 168 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Zweryfikowane przez ministra infrastruktury listy zadań powiatowych i gminnych zostały przekazane premierowi do zatwierdzenia; spodziewamy się, że stanie się to jeszcze w tym miesiącu" - podał Rau na briefingu zorganizowanym w poniedziałek.



W ostatnich dniach lipca urząd ogłosił nabór wniosków na kolejne budowy, przebudowy i remonty dróg - w roku 2020 Łódzkie uzyska na ten cel Z Funduszu 144,8 mln zł, z czego w ramach trwającego obecnie naboru na zadania gminne i powiatowe przeznaczone zostanie 85,9 mln zł.



Wojewoda łódzki poinformował również o przekazaniu dla woj. łódzkiego ponad 15,5 mln zł w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym w kraju.



"Od dłuższego czasu społeczności lokalne doświadczały radykalnej redukcji tras, którymi poruszały się środki komunikacji publicznej. W skali całego kraju zjawisko wykluczenia dotyczyło od 12 do 13 mln osób (...) Jeśli chodzi o woj. łódzkie, to nie znam powiatu, gdzie by ten problem nie istniał" - zaznaczył Rau.



Wnioski o dofinansowanie przywracanych połączeń samorządy mogą zgłaszać do 12 sierpnia. Do 20 sierpnia wnioski zostaną zweryfikowane, a od 23 sierpnia rozpocznie się zawieranie umów z samorządami, które zobowiązane będą do niezwłocznego wyboru operatorów połączeń.



W wydanym w piątek komunikacie ministerstwo infrastruktury podało, że dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.



Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne.



"Na rok 2019 w skali kraju na dopłaty do linii komunikacyjnych przewidzianych jest 300 mln zł, natomiast na rok 2020 - 800 mln zł. Spodziewamy się, że limit środków przeznaczony dla naszego regionu otrzymamy na początku września i będziemy mogli ogłaszać nabór wniosków na kolejny rok" - podkreśliła dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w łódzkim urzędzie wojewódzkim Bogumiła Kapusta.